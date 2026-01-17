AI×SEL行動研習 新北打造支持型幼教校園文化

新北250位幼兒園園長主任共學 大合照打造「AI減量× SEL增能」的校園文化 (新北教育局提供)

講師高元杰聘督分享SEL校園文化行動 (新北教育局提供)

教育局長勉勵「AI×SEL校園文化行動」核心在於讓行政回到「支持人」的本質，讓科技成為減量工具、讓SEL成為增能語言 (新北教育局提供)

為回應幼教現場在教學與行政實務中承擔的高度情緒勞動與壓力，新北市教育局今天（17日）邀集全市近250位市立幼兒園園長及附設幼兒園主任，舉辦「AI×SEL校園文化行動研習」，結合人工智慧行政支持與社會情緒學習（SEL），從制度層面建構支持網絡，協助幼兒園在面對衝突與突發狀況時，提前建立因應機制，強化教師的情緒韌性與專業支持。

教育局指出，園長、主任與教保服務人員每日面對的，往往是一連串高張力的「情緒事件」，包括家長申訴背後的焦慮、幼兒行為被誤解與標籤化、親師溝通失衡造成的對立，以及教師長期壓力累積所導致的人員流動問題。為此，教育局導入SEL社會情緒學習概念，從自我覺察、自我管理到負責任的決策，引導幼兒園建立更穩定的情緒支持系統，讓教師能在被理解與信任的環境中安心教學。

在行政支持層面，AI被定位為「輔助者」，協助園所整理資訊、掌握互動脈絡與回應模式，讓園長主任能更快速理解現場需求，做出貼近實務的決策，同時降低重複性行政工作與溝通成本。研習課程以「園長主任每天處理的情緒事件」為主軸，透過實務案例解析申訴衝突、貼標誤解、親師對立與教師壓力等情境，強調SEL並非要求第一線教師「更能忍耐」，而是由行政端先建構支持性制度，讓現場有人可依循、有方法可轉化。

在情緒支持培力方面，研習以SEL五大核心能力──自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技巧與負責任決策為基礎，進一步延伸「典範力」概念，培養園長主任的SEL六力，期許其在日常帶領與溝通中展現情緒典範，帶動園所形成同理、支持與合作的正向文化循環。

研習現場反應熱烈。秀朗國小附設幼兒園主任黃蓁蓁分享，過去面對家長意見時，常急於釐清責任，反而忽略家長的情緒需求；導入SEL觀點後，學會先傾聽、再對話，親師間的信任逐步建立。蘆洲幼兒園園長余美容也表示，當行政夥伴以理解取代指責，教學現場的心理安全感提升，教師更願意投入教學與創新。

教育局強調，「AI×SEL校園文化行動」的核心在於讓行政回歸「支持人」的本質，讓科技成為減量工具、SEL成為增能語言。未來將持續深化AI與SEL的整合應用，擴大推動至更多幼兒園，串聯跨園所、跨專業的支持網絡，營造孩子在被理解中學習、教師在被支持中教學的穩定環境，共同打造溫暖且具韌性的幸福幼教城市。