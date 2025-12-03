AI SoC雙軸布局成形 傑霖科技競拍登場
由兆豐證輔導的傑霖科技（8102），配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,438張，競拍底價45元，最高投標張數189張，暫定承銷價53.1元。競拍時間為12月5日至9日，12月11日開標；12月10日至12日辦理公開申購，12月16日抽籤，預計12月22日掛牌。
傑霖科技長期深耕影像處理系統單晶片（SoC）與通訊系統模組，以營運表現來看，2022年至2024年營收自3.39億元提升至5.68億元，呈現穩定擴張，EPS也由4.32元提升至5.50元，展現規模與獲利並進的成果。然而，為避免美國總統川普上任後之不確定因素，客戶於2024年12月提前拉貨，致使2025年第一季營收有所影響，且2025年四月份開始新台幣大幅升值，導致換算成新台幣之營收金額較低，故今年2025年前三季累計營收3.27億元、年減16.46%，EPS 1.63元。
董事長梁春林表示，傑霖科技近五年外銷比重長期維持在80%至85%區間；受惠影像產品的全球應用持續擴張，包含車用監控、智慧家庭、居家安防、生態追蹤、戶外監控與夜視裝置等需求均穩健成長，帶動影像SoC在國際市場的滲透率提升。通訊模組業務則以國內客戶為起點，並因應政策導向與產業供應鏈調整，在特定專業型通訊市場中取得合作機會，後續仍以拓展國際客戶為核心目標。
在技術與產品策略方面，傑霖科技布局次世代AI影像處理晶片，強調低功耗、快速喚醒與AI即時判斷等特色，藉此切入多個成長性利基市場。公司自主開發的MAPP多核心平行處理平台具備最高2TOPS運算能力，藉由影像處理深度整合，讓AI去雜訊、人臉辨識、物件追蹤等應用在單一晶片上即時完成，較「影像IC＋外掛AI晶片」的雙晶片架構更具整合度、成本優勢與能效表現。
最新世代的JL6580與JL2580兩款AI SoC已完成量產tape-out（定版送廠/最終版投片）以及客戶量產驗證，其中JL6580著重高效AI運算整合，JL2580主打高性價比市場，支援3,600萬畫素、4K/30fps影像、三維雜訊抑制（3D-NR）與高寬動態處理（WDR）等規格；在市場需求旺盛下，相關產品將逐步放量，成為影像產品線下一階段成長動能。在市場趨勢方面，AI Camera、智慧居家安防、生態追蹤攝影（Trail Camera）與戶外監控等市場均維持高成長力道。
AI相機市場2024~2034年的CAGR高達22.81%，智慧安防CAGR也達20.7%，均屬全球影像與感測產業的核心成長趨勢。另一方面，通訊與專業型模組市場較為成熟，為公司第二成長軸提供穩定需求。
梁春林指出，影像SoC營運已穩健發展，通訊模組則是成長曲線的推進者，兩者雙軌並進，有助於提升營運韌性並開拓更大的國際市場。同時，AI化的浪潮正全面推動影像產品升級，利基型影像應用市場規模持續擴大，公司在新一代AI晶片量產後，將具備更強的結構性成長潛力。
=.
其他人也在看
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 20
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
手握記憶體、玻纖布雙題材！「它」3天飆20%...今再漲逾5% 盤中炸近126億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（2）日開高漲逾300點，截至12點暫收27,589.37點，上漲246.84點、漲幅0.9%。觀察盤中成交額前5檔個股，權王台積電（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
魏哲家一句話點火！「這檔」挑戰第3根漲停 晶睿、威潤開盤即攻頂...塑膠族群亮3紅燈
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（2）日開高207.82點至27,550.35點，最高一度上漲399.36點至27,741.89點，截至上午9時25分暫報27,706.11點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
滿手訂單將建3座新廠！自營商重砸12億補貨台達電 這PCB股「3天飆27%」獲寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日終場跌283.95點，收在27,342.53點，跌幅1.03%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超24.58億。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
工具機創造傳奇 謝金河：鴻勁給大家上一課
[NOWnews今日新聞]半導體封測設備大廠鴻勁精密（7769）上週四（27）日以強烈氣勢登場上市，掛牌首日不僅以1495元刷新台股掛牌天價，盤中更一度衝上3000元，終場大漲1445元、收在2940...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
ETF成分股調整！12檔新寵兒、11檔被砍掉 換股名單曝光！
台灣指數公司於今（12月3日）公告2025年12月定期審核結果，其中「台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選多因子30指數」與「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」的成分股進行定期調整。這項變動已於2025年12月2日（星期二）交易結束後正式生效，並自今日起正式實施。根據規定，指數進行成分股替換後，將設有為期五個交易日的過渡調整期，用以平滑完成權重調整，降低市場波動。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
不靠台積電也能賺？「10」檔台股ETF大車拼！
在AI應用快速擴散、全球科技股表現強勁的推升下，台股自2023年起至今一路走高，大盤頻創歷史新高，而扮演推升動力核心的無疑是晶圓龍頭台積電（2330）。根據統計，截至2025年11月底，台積電股價年內累計漲幅已達35%，為大盤創高提供強力支撐，也讓「高含積量」的ETF報酬表現水漲船高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 3
【Yahoo早盤】台股再漲近300點逼2萬8！分析師白易弘看多：不會開高走低
美股四大指數昨日齊響漲聲，比特幣也出現強彈，台股今（3）日也持續開高，指數最高更一度觸及27,847點，漲點直逼300點。啟發投顧分析師白易弘表示，台股今日預估量能落在4500億元，是溫和上漲的多方盤，預計今日收紅盤機率大，不太會有殺尾盤、開高走低的情況。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 5
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股明年劍指34000點！法人提醒低點落在這時候，「金馬選股術」伺機布局
今年以來金融市場波譎雲詭，眾人在短時間內陸續見證歷來罕見的行情，展望2026年，可能會有哪些驚喜或驚嚇呢？法人認為，台股明年將以「微笑曲線」走向32,000點，年中逢低布局，第一、四季為高點，樂觀情境甚至有望挑戰34,000點。富邦投顧董事長陳奕光分析，台灣的超額儲蓄將將突破5兆元，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，ETF新血以及當沖融資更趨熱絡之下，加上台股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9
0050慘遭結帳533億！外資11月狠砍86.5萬張 股民反增23萬人...網呼：把台股從小兒手上買回來
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（1）日收27,342.53點，跌283.95點或1.03%。最老牌ETF元大台灣50（0050）正朝全台首檔兆級ETF目標前進，目前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
法人續砍台積電遭殺尾盤 台股12月開局重摔283點/主動ETF竄紅半年吸800億 低薪族拚績效搏翻身/BBU族群風口再起 順達亮燈新盛力衝高搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股上周五在晶片股點火下續揚，延續感恩節檔期消費樂觀氣氛。道瓊工業指數上漲0.61%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數漲0.65%，費城半導體指數勁揚1.82%。晶片股由英特爾與美光領軍，英特爾大漲逾一成、美光也走高，帶動半導體族群走強，不過輝達股價沒有因目標價調升而上漲，反逆勢回落1.81%；大型科技股中，蘋果、微軟、亞馬遜多數走揚，零售龍頭沃爾瑪也上漲1.3%，呼應全國零售聯合會預估「黑五＋網購星期一」檔期將創下1.869億人購物新高。台股相關ADR方面，台積電ADR小漲約0.53%，聯電、日月光ADR同步走揚，顯示海外資金對台廠半導體基本面仍抱持信心。 亞股今天表現分歧，日經指數重挫1.89%，跌下5萬點關卡；韓股小跌0.16%；港股及上證指數同步小漲。 台股部分，今（1）日12月首個交易日開高走低，加權指數終場大跌283.95點、收在今日最低27,342.53點，跌幅1.03%，一口氣失守5日線與月線，成交值4,773.12億元。權值股壓盤明顯，台積電(2330)尾盤遭賣壓急殺、收在全日最低1,410元，鴻海(2317)等電子權值股普遍走弱，高價千金股穎崴(6515)重摔跌停，信驊(5274)、川湖(2059)、精測(6510)、創意(3443)、台光電(2383)賣壓沉重；相對之下，台塑集團與部分題材股撐起多頭火種，台勝科(3532)在AI帶動矽晶圓需求利多加持下攻上漲停，南亞(1303)攜手日東紡的特殊玻纖合作題材持續發酵，帶動台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)紛紛收紅。 矽光子族群中，光聖(6442)雖因處置被關，資金轉進光環(3324)、光焱科技(7728)強攻漲停，波若威(3163)、星通(3025)跟漲；BBU概念股同樣熱度不減，AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931)、系統電(5309)走高，塑化、鋼鐵與散裝航運族群也有資金點火，成為大盤震盪中的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 4
台塑集團點火！南亞爆14萬張奪成交王 分析師揭1關鍵：先觀望「否則避之不及」
台股今（2）日早盤反彈300餘點，截至上午10時30分，南亞（1303）爆出14.2萬張大量，領軍台塑集團點火上攻。運達投顧分析師吳官隆表示，南亞今在65.5元有長上影線，若無法攻克，再加上利多頻傳之際，外資卻連2日站在賣方之下，意味著短線上，市場對題材雖然認可，但股價已先反應，建議空手者先觀望，否則震盪時避之不及。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1