AI SoC雙軸布局成形 傑霖競拍登場

【記者柯安聰台北報導】傑霖科技（8102）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,438張，競拍底價45元，最高投標張數189張，暫定承銷價53.1元。競拍時間為12月5日至9日，12月11日開標；12月10日至12日辦理公開申購，12月16日抽籤，預計12月22日掛牌。



傑霖科技長期深耕影像處理系統單晶片（SoC）與通訊系統模組，以營運表現來看，2022年至2024年營收自3.39億元提升至5.68億元，呈現穩定擴張，EPS也由4.32元提升至5.50元，展現規模與獲利並進的成果。然而，為避免美國總統川普上任後之不確定因素，客戶於2024年12月提前拉貨，致使今年第1季營收有所影響，且4月份開始新台幣大幅升值，導致換算成新台幣之營收金額較低，故今年前3季累計營收3.27億元、年減16.46%，EPS 1.63元。



董事長梁春林表示，傑霖科技近5年外銷比重長期維持在80%至85%區間；受惠影像產品的全球應用持續擴張，包含車用監控、智慧家庭、居家安防、生態追蹤、戶外監控與夜視裝置等需求均穩健成長，帶動影像SoC在國際市場的滲透率提升。通訊模組業務則以國內客戶為起點，並因應政策導向與產業供應鏈調整，在特定專業型通訊市場中取得合作機會，後續仍以拓展國際客戶為核心目標。







圖：傑霖科技董事長梁春林（左3）率領經營團隊合影



在技術與產品策略方面，傑霖科技布局次世代AI影像處理晶片，強調低功耗、快速喚醒與AI即時判斷等特色，藉此切入多個成長性利基市場。公司自主開發的MAPP多核心平行處理平台具備最高2TOPS運算能力，藉由影像處理深度整合，讓AI去雜訊、人臉辨識、物件追蹤等應用在單一晶片上即時完成，較「影像IC＋外掛AI晶片」的雙晶片架構更具整合度、成本優勢與能效表現。



最新世代的JL6580與JL2580等2款AI SoC已完成量產tape-out（定版送廠/最終版投片）以及客戶量產驗證，其中JL6580著重高效AI運算整合，JL2580則主打高性價比市場，支援3,600萬畫素、4K/30fps影像、三維雜訊抑制（3D-NR）與高寬動態處理（WDR）等規格；在市場需求旺盛下，相關產品將逐步放量，成為影像產品線的下一階段成長動能。



在市場趨勢方面，AI Camera、智慧居家安防、生態追蹤攝影（Trail Camera）與戶外監控等市場均維持高成長力道。AI相機市場2024~2034年的CAGR高達22.81%，智慧安防CAGR也達20.7%，均屬全球影像與感測產業的核心成長趨勢。另一方面，通訊與專業型模組市場較為成熟，為公司第二成長軸提供穩定需求。



梁春林指出，影像SoC營運已穩健發展，通訊模組則是成長曲線的推進者，兩者雙軌並進，有助於提升營運韌性並開拓更大的國際市場。同時，AI化的浪潮正全面推動影像產品升級，利基型影像應用市場規模持續擴大，公司在新一代AI晶片量產後，將具備更強的結構性成長潛力。（自立電子報2025/12/3）