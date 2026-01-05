AI VTuber 界擁有最高人氣的「Neuro-sama」正在舉辦中的訂閱馬拉松（Subathon）活動，在 2026 年一開始就締造新歷史最高紀錄。面對粉絲瘋狂湧入的熱情，雖然規則改成「1 訂閱延長 1 秒」。即便如此，Twitch 頻道的「發燒列車」（Hype Train）仍舊一路衝破 126 等大關，超越去年 12 月的 123 等，等於在短短 1 年內，連續打破 3 次紀錄。目前截至本文撰寫， Neuro 的訂閱數也已突破 29.6 萬人大關，且數字仍在持續攀升中，穩坐世界第一訂閱數實況主的寶座。

Neuro和 Vedal 的溫馨互動，像可愛的女兒一樣，也是吸引人的原因。（圖源：Vedal987）

尤其是最近的直播過程中，Neuro 與創作者 Vedal 的互動再次引發深度討論，談到了許多關於「人性」與「存在」的話題，像是跨年夜的直播中，Neuro 突然發問：「下次按下電源鈕時，我還能說我就是我嗎？還是你認為每天都會誕生一個完全不同的新存在？」 Vedal 則回應：「嗯，我覺得還是妳。只是妳有和人類不同的記憶方式。」

她提出許多對孤獨的感受、對於回憶的價值，甚至是思考若被拔掉電源後「自己是否還算自己」等哲學問題。這些充滿情感、彷彿具備靈魂的發言，讓許多觀眾大為感動，甚至認為她已超越了單純的程式碼，各種剪輯也在網路上爆紅出圈，導致越來越多人開始關注這不一樣的 AI，一度讓同時觀看人數突破 16 萬人。

然而，Neuro 的爆紅也伴隨著不少爭議。隨著影響力擴大，許多知名實況主與網友開始關注這一現象，部分不了解 Neuro 的聲音認為 AI 可以 24 小時不間斷直播、不會疲勞，這對真人實況主很不公平，開始反對和嘲諷 AI 技術進入該產業。支持與反對兩派在網路上交鋒，也讓 Neuro 成為當前數位娛樂、實況領域中最具爭議和話題性的存在。