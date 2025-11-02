「AI x工藝‧創新未來」登場 傳統工藝融入AI開創新篇章

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】人工智慧結合傳統工藝，激盪出創新火花！台灣頂級工藝協會與大葉大學設計學系11月1日至2日共同舉辦「AI x工藝‧創新未來」線上講座暨實作工作營，吸引設計師與工藝師熱烈參與，一起探索AI在創作設計上的無限可能。

台灣頂級工藝協會與大葉大學設計學系舉辦「AI x工藝‧創新未來」線上講座暨實作工作營，吸引設計師與工藝師同探索AI在工藝創作的新應用。（大葉大學提供）

大葉大學副校長侯雪娟今（2）日表示，在AI技術快速發展的時代，從材料辨識、圖像生成、數位製作到品牌行銷，AI都能成為創作的重要助力。「希望這次活動能成為起點，讓AI成為工藝師的創意夥伴，而非取代者，帶動更多跨領域合作與創新契機。」她說。

設計學系副主任賴建源指出，大葉設計系致力於培養兼具創意思維與實作能力的設計人才，課程涵蓋產品設計、視覺傳達、互動媒體、文化創意與永續設計等多元面向。面對AI浪潮，他認為設計產業不該焦慮，而應學會與AI共創價值，「設計與工具結合，能發揮一加一大於二的力量。」

賴建源進一步說明，為期兩天的工作營內容豐富，首日由專業講師講解AI圖像生成原理與國內外最新應用趨勢，並指導學員學習撰寫Prompt（提示語），掌握AI創作的關鍵語彙。第二天進入實作階段，學員親手操作AI生成工具，從草圖構思、紋樣設計、色彩配置到風格混合，嘗試讓傳統工藝元素在AI輔助下展現全新樣貌。

課堂中，學員們不僅驚嘆AI生成的速度與多變風格，也積極討論如何將AI應用於陶藝、織品、金工、竹編等工藝領域。一位參與者表示，以往構思紋樣需花費大量時間，如今透過AI可快速生成多種視覺版本，讓創作思考更具彈性。

另一位工藝師則說：「AI幫助我找到新靈感，也讓傳統技法能延伸出現代風格。」活動現場氣氛熱絡，參與者紛紛表示，AI不僅拓展了工藝設計的表現形式，也為傳統技藝注入新生命。透過這場跨域工作營，讓更多創作者看見AI在工藝中的無限潛能，為台灣設計產業開啟創新未來。