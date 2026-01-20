AIA友邦人壽企業總部啟用 總座侯文成：看好台灣發展潛力永續投資
AIA友邦人壽創外商壽險業之首例，冠名企業大樓已於2026年元旦起啟用，總經理侯文成今天（20日）表示，藉此展現AIA永續投資台灣市場，也代表品牌發展重要里程碑、另一種轉型，一份保單走三代、人走愛還在；專注於保險規劃核心為「退休保障、財富傳承」。
友邦人壽2009年合併Alico美國人壽（Alico成立於1990年)）正式進入台灣市場，全新企業總部位於北市青島西路、台大兒童醫院對面，據悉，兩年多前該棟大樓還在興建中，AIA即在規劃未來10年經營理念擴大設置教育訓練中心、員工休憩區等工作環境，因此看中該棟鄰近台北火車站、捷運、高鐵交通便利，落腳於此。
AIA企業總部共16層樓，其中一層砸逾千萬元選購設備全新、闢建齊全的健身房，包括抱石區攀岩牆、跑步機、重量訓練器材、TRX肌力教室、拳擊有氧、瑜珈、紓壓休息室按摩區等，光是地板即舖設三層，還以隔音玻璃，著重安全與防噪等。
AIA總經理侯文成表示，市場雖有波動，AIA一直以來走自己的路，「一份保單走三代、人走愛還在」，著重在「退休、傳承」，保險非理財工具，而是在沒有資產也要傳承，透過保險去創造富二代；現在企業新總部將為AIA帶來新視界、新未來，對於中高資產族，規劃透過保險傳承財產給下一代。
友邦保險涵蓋壽險、意外及健康保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。AIA獲利穩定成長，展望2026年雙位數成長。
友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋18 個市場，包括在中國內地、香港特別行政區、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、新西蘭、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、中國台灣、越南、汶萊和澳門特別行政區擁有全資的分公司及附屬公司，以及印度合資公司的49%權益。此外，友邦保險持有中郵人壽保險股份有限公司的24.99%股權。
友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為「1299」（港幣櫃台）及「81299」（人民幣櫃台）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣，交易編號為「AAGIY」。
看更多 CTWANT 文章
任職24年「年終只領3600元」想離職！ 一票苦主嘆：連年終都沒發
最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工
鬼扯「先殺爸、再殺媽」 蘆洲逆子供詞滿是漏洞遭跡證打臉
其他人也在看
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
【Follow法人】外資大砍7萬張友達殺最兇 狂掃貨台玻8.8萬張
三大法人今（20）日賣超154.97億元，其中外資賣超力道減弱，仍續賣39.83億元。投信賣超85.82億元，並已連續18日站在賣方。其中，面板族群成為主要提款對象，友達（2409）、群創（3481）分別遭調節7萬及3萬張；老牌AI股緯創（3231）、鴻海（2317）也同步遭賣超；反觀玻纖布供應吃緊題材帶動，外資大舉加碼8.8萬張居冠。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 7
好威！欣興去年12月單月獲利年增2770％
IC載板龍頭欣興（3037）應主管機關要求公布自結獲利，在BT載板漲價、高階載板出貨大增、稼動率提高等因素下，欣興去年12月合併營收118.22億元，年增27%，歸屬母公司業主淨利為11.85億元，年增高達2770%，單月每股盈餘0.78元，年增2766%。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美100%關稅大刀揮向記憶體！南亞科觸跌停拉回跌1% 力積電一路攻上漲停板
記憶體族群今（20）日盤中全面重挫，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）以及威剛（3260）一度觸及跌停，隨後跌幅快速收斂。力積電（6770）盤中則是出現急拉翻紅，終場收漲停價68.2元，雖被關禁閉，仍爆出19萬1,992張大量，還有1.4萬張買不到。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 17
股價洗三溫暖！00919新血「吞2根跌停」翻紅閃燈 友達飆漲停噴46.7萬張大量
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，盤中翻紅、最高衝至31,827.39點，目前持續維持走揚趨勢，截至中午13點15分，觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
目標價喊72.5元！這記憶體亮燈連3紅噴22% 產品報價「Q1估漲3成」股價續飆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體價格不斷上升，相關族群營運全面回溫，令市場強烈看好多家廠商前景，如旺宏（2337）日前就獲...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
力積電銅鑼廠賣美光點火！亮燈鎖死62元還有15萬張買不到 分析師：續抱
力積電（6770）宣布將旗下銅鑼廠以18億美元（約新台幣569億元）出售給美光，激勵今（19）日一開盤即跳空漲停，亮燈鎖死在62元，截至收盤，成交量為2萬3,730張，另外還有逾15萬張買不到；分析師建議，由於目前仍被關禁閉，走勢仍強勁，不建議投資人在此時獲利了結。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17
漲一根跌半根！這電源廠遭大股東處分2.2萬張 八大公股救駕5176萬入袋千張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（19）日收31,639.29點，漲230.59點或0.73%。八大公股昨日買超32.37億元，買超前十大個股，包括6檔電子股和4...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
焦點股》力積電：帶量翻紅 股價超越聯電
晶圓代工廠力積電（6770）上週六宣布與美商美光（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將12吋的廠銅鑼廠以18億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成，不過，今受記憶體利空消息衝擊，股價開低，以58.5元跌價開出，然在買盤追價，盤中翻紅最高達68元，超越聯電（2303）。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 26
【Yahoo早盤】台股早盤下跌近300點！分析師林漢偉：不宜抄底飆股
台股今（20）日早盤跳空走低，指數一度下跌近300點，最低下探31,340點。摩爾投顧分析師林漢偉建議，可留意遭錯殺個股，但不宜追逐當日大漲標的，以免在短線高點承受停損壓力。Yahoo股市 ・ 7 小時前 ・ 6
國巨強漲半根逼300元大關！分析師續看多曝「這樣買」
被動元件龍頭國巨（2327）今（19）日股價再度拉起漲勢，盤中一度觸及297.5元，漲幅高達5.1%。資深證券分析師謝明哲指出，雖然國巨股價逼近300元持續創高，然就趨勢來說應該還有空間，可沿著10日均線操作。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3
美光收購銅鑼廠點火！力積電跳空漲停、這「工具機大廠」挑戰7連漲 開盤36檔亮紅燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日以31,336.77點開低，截至上午9點30分暫報31,476.42點，漲67.72點或0.22%，開盤有36檔個股亮出紅燈，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低軌衛星續燙衝雲端！啟碁連2日亮燈領漲、3檔同步攻頂 群創出關前夕「遭大股東賣股」重摔
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日以31,584.34點開低震盪，盤中由黑翻紅，截至上午11點20分，維持上漲態勢，近期熱度爆棚的低軌衛星概...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
3檔ETF大換血！最狂增刪逾40檔 00912增南亞科踢萬海
3檔ETF換股！其中，2025年績效衰退幅度雙位數，居ETF末段班的富邦臺灣中小50 ETF（00733）、FT臺灣Smart（00905）兩檔一次汰換30檔以上成分股，堪稱大換血。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
熱門股／美光買力積電廠房 記憶體5強新報告曝
摩根士丹利在最新的「大中華半導體」產業報告中指出，目前並無理由對舊世代記憶體（Legacy Memory）的市況轉向悲觀。受惠於主要記憶體廠商將產能大幅挪移至高頻寬記憶體（HBM），預期舊世代產品的供需缺口將進一步擴張。基於此趨勢，大摩宣布全面上調五家相關台灣半導體廠的目標價，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）以及力積電（6770），並同步重申「優於大盤」的投資評等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
金寶6天股價狂噴62%...創26年新天價 分析師這樣看
金寶（2312）今（19）日股價續燃，盤中一度衝上36.95元、漲幅達9.6%，短短6天股價狂飆62%，創下近26年新天價。運達投顧分析師陳石輝認為，金寶資金已經逐步在撤出，輪動至族群中其他如啓碁等個股，建議分批調節手中金寶持股，空手者則別追入。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1
台股跌ETF「紅多於綠」！ 「這幾檔」主動式、科技型人氣旺
2026以來台股ETF「受益人數」增加最多前十名，拔頭籌為元大台灣50（0050），五檔主動式則為主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來（5000991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動安聯台灣高息（00984A）。科技型台股ETF則有群益半導體收益...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台股ETF除息大秀 接力登場
台股ETF於2026年除息大秀接力登場，21檔台股相關ETF將於本周19日至22日之間展開2026年首次除息，其中包含多檔重量級ETF，例如元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）等，以及主動式的主動安聯台灣高息（00984A）將第二次除息、以及平衡型ETF中股票部位布局於台股的平衡凱基雙核收息（00981T）也將展開掛牌後首次除息。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言