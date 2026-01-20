AIA友邦人壽企業總部啟用 總座侯文成：看好台灣發展潛力永續投資

AIA友邦人壽總經理侯文成20日表示，一份保單走三代、人走愛還在；企業新總部啟用，代表另一種轉型開始。（圖／AIA友邦人壽提供）

AIA友邦人壽創外商壽險業之首例，冠名企業大樓已於2026年元旦起啟用，總經理侯文成今天（20日）表示，藉此展現AIA永續投資台灣市場，也代表品牌發展重要里程碑、另一種轉型，一份保單走三代、人走愛還在；專注於保險規劃核心為「退休保障、財富傳承」。

友邦人壽2009年合併Alico美國人壽（Alico成立於1990年)）正式進入台灣市場，全新企業總部位於北市青島西路、台大兒童醫院對面，據悉，兩年多前該棟大樓還在興建中，AIA即在規劃未來10年經營理念擴大設置教育訓練中心、員工休憩區等工作環境，因此看中該棟鄰近台北火車站、捷運、高鐵交通便利，落腳於此。

廣告 廣告

AIA友邦人壽企業總部於台北市冠名大樓，創外商壽險公司首例。（圖／AIA友邦人壽提供）

AIA企業總部共16層樓，其中一層砸逾千萬元選購設備全新、闢建齊全的健身房，包括抱石區攀岩牆、跑步機、重量訓練器材、TRX肌力教室、拳擊有氧、瑜珈、紓壓休息室按摩區等，光是地板即舖設三層，還以隔音玻璃，著重安全與防噪等。

AIA總經理侯文成表示，市場雖有波動，AIA一直以來走自己的路，「一份保單走三代、人走愛還在」，著重在「退休、傳承」，保險非理財工具，而是在沒有資產也要傳承，透過保險去創造富二代；現在企業新總部將為AIA帶來新視界、新未來，對於中高資產族，規劃透過保險傳承財產給下一代。

友邦保險涵蓋壽險、意外及健康保險和儲蓄計劃，以滿足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。AIA獲利穩定成長，展望2026年雙位數成長。

友邦保險控股有限公司及其附屬公司（統稱「友邦保險」或「本集團」）是最大的泛亞地區獨立上市人壽保險集團，覆蓋18 個市場，包括在中國內地、香港特別行政區、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、新西蘭、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、中國台灣、越南、汶萊和澳門特別行政區擁有全資的分公司及附屬公司，以及印度合資公司的49%權益。此外，友邦保險持有中郵人壽保險股份有限公司的24.99%股權。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為「1299」（港幣櫃台）及「81299」（人民幣櫃台）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣，交易編號為「AAGIY」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

任職24年「年終只領3600元」想離職！ 一票苦主嘆：連年終都沒發

最狂禮物！企業董座送「160間房」 曾瀕臨破產霸氣回饋員工

鬼扯「先殺爸、再殺媽」 蘆洲逆子供詞滿是漏洞遭跡證打臉