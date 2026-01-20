AIA友邦人壽冠名大樓啟用 外商壽首例、深耕中高端市場

香港AIA集團在台灣的壽險分公司、友邦人壽20日宣布，其位於台北車站商圈、青島西路上的友邦人壽大樓已經啟用，成為台灣第一家擁有冠名大樓的外商壽險公司。未來將深耕國內中高端市場，滿足國人在退休金流與資產傳承方面的需求。

友邦人壽總經理侯文成表示，該棟大樓的土地為臺北市政府所有，採BOT方式由福清營造興建營運，友邦自今年元旦起承租3至16樓（頂層），為期10年，目前租金每坪每月將近3000元，已談定前5年、後5年各一個固定價格。其中第13層為斥資上千萬元打造的健身中心（AIA Fitness），國內金融業最新穎，除了一般健身房常見的有養器材與機械式器材，還有攀岩區、可供練習拳擊或做瑜珈的教室，以及配有按摩師的按摩區。

侯文成出任友邦人壽總座逾10年，帶領公司穩健向上發展。（友邦人壽提供）

會議室的規劃也別具特色，上頭燈光採圓形與流線造型，下方為可自動拼湊的活動式桌椅，均為侯文成親力親為設計。他表示，幾年前到深圳參加研習營，感受到流線型的天花板讓人不易疲倦，當下趕緊拍下照片，並趁這次打造新企業總部，特地請人按當年照片修飾出自己想要的味道；桌椅則是早年參加AIA集團在曼谷訓練中心舉辦的活動，對可讓使用者自動拼湊造型的桌椅印象深刻，於是從國外進口一模一樣的物件。

友邦人壽新企業總部大樓的會議室，天花板採流線設計，桌椅可自由拼湊成型，相當別出心裁。（陳怡慈攝）

隨著企業總部大樓啟用，侯文成說，友邦人壽未來10年的營運模式將會改變，除了自家600多名員工之外，也要把這些讓人驚艷的設計與空間留給銀行與保經公司等通路夥伴，以及自家的VIP客戶。通路夥伴可以無償使用，像是舉辦客說會；自家VIP客戶可於VIP Lounge（休息室）享受尊榮體驗，友邦的VIP戶有兩個等級：年繳保費達150萬或300萬元。

銀行與保經通路，業績占比達 8 成

侯文成說，友邦人壽自有通路僅電銷部隊，目前約180人，主要針對年長者提供醫療險與意外險的銷售，其占該公司初年度保費（FYP）比率約2成，另外8成為銀行與保經公司，占比各約一半。銀行方面，主要有7家，永豐、中信、星展、元大、華銀、彰銀、華泰；保經公司方面，主要有5家，錠嵂、公勝、大誠、永旭、永達。

侯文成表示，利變型壽險仍將是友邦人壽的主力商品，將深耕中產階級與受薪階級所需的退休金流型保單，以及高資產階級所需的財富傳承型保單。至於未來是否推出分紅保單，端視銀行通路夥伴是否有此需求。他並預估，國內壽險業今年整體初年度保費將較去年成長10～20%，友邦人壽今年亦將以至少10%的雙位數成長為目標。

侯文成說，友邦搬了新家，象徵在台灣開始另一種轉型。國內保險業今年開始接軌兩大國際制度，大家都講過往的歷史造成現在的問題，「其實不是，是當下沒有做對的事情，所以因應不了環境的改變。AIA在台灣，自從2009年合併Alico美國人壽進來到現在，一直在對的道路上面。」

年長保戶，擁「金流」才是王道

侯文成說，友邦人壽並未積極推長照險或照護險，因為這類保單的被保險人必須符合長照狀態才能領得到保險金，而且，對年紀大的人來講，「金流比什麼都重要」。假設每個月能有3萬或5萬元進來，無論要請看護、住養老院或出國旅行，都可以隨需求自在安排。

保險沒有如果，堅守保證給付路線

另外，國內壽險業為了解決自身財務問題，保單設計愈來愈朝不保證給付發展，也就是保險金、解約金等等，不保證未來會給付多少金額，而是屆時視情況而定。侯文成說，「保險沒有如果，只有結果。」保戶想傳承多少資產給下一代、退休後每月想領多少錢，這些都是剛性需求，「壽險公司不宜用可能會怎樣、always可能在糊弄保戶」，也因如此，友邦未來商品設計仍將偏重保證給付的型態，以利保戶明確規劃退休或傳承。

身故給付變特疾給付，解決醫療險太貴痛點

友邦人壽不斷在保險功能上推陳出新，去年率國內壽險業之先，推出可讓身故給付提前做為一次性特定疾病給付的美元利變終身壽險「鑫柑保倍」，被保險人只要罹患重度急性心肌梗塞等6項特定疾病，就可以有一大筆按身故給付折現計算的保險金，給付之後該張保單旋即失效。侯文成說，這項創舉，壽險公司等於損失身故給付的利息，卻能解決醫療險保費高昂、民眾愈來愈買不起醫療險的問題，為友邦人壽以保戶為中心、念茲在茲都是如何解決保戶痛點的具體展現。

