AIMnews登場！運用大數據與AI整合的新聞洞察分析系統

（右起）鏡電視總經理蔡滄波、國際節目中心總監顏瑜玫、新聞部副總經理張玄會、編播中心總監朱緻恩、記者會主持人王鈺婷。（圖／鏡電視經營團隊）

身為新聞從業人員或影片創作者，你如何知道YouTube現在那一支影片點閱率最高？什麼樣的內容最多人愛看嗎？鏡新聞攜手潮網科技共同研發出「AIMnews_ AI賦能新聞內容洞察分析系統https://aimnews.com.tw/」，以視覺化儀表板方式呈現分析結果，協助內部同仁與媒體客戶快速了解YouTube裡的頻道影音內容表現、受眾反應以及影片本身的情緒傾向與主題趨勢。

AIMnews 是一款針對新聞媒體行業的 SaaS 平台，主要服務對象為新聞媒體編輯及相關內容人員。傳統上，編輯需要逐一關注各自或競爭媒體的YouTube 頻道，以追蹤影片表現和受眾反應，這既耗時又難以全面掌握趨勢。AIMnews 致力於解決此痛點，透過整合超過100 個台灣主要媒體的YouTube 頻道數據，提供自動化的影片內容蒐集與分析功能。平台利用YouTube 官方API 結合網頁爬蟲技術，自動擷取各頻道的影片資訊與數據，並進一步運用AI 技術將新聞影片的語音內容轉換為文字，進行文字內容的情緒分析與摘要。

https://aimnews.com.tw/為一站式影音數據儀表板。（圖／AIMnews）

AIMnews 平台由多個功能模組組成，以滿足媒體使用者對影音數據分析的多元需求。登入後首頁可看到儀表板以視覺化卡片和圖表呈現平台內所有或篩選範圍內的重要指標彙總，包含特定期間內影音內容產量或觀看熱度的變化；透過對影片標題及轉錄文字內容進行關鍵詞統計，在儀表板上生成文字雲圖；列出在選定時間範圍內表現最突出的頻道並深入分析等。

AIMnews首頁儀表板顯示一目了然。（圖／AIMnews）

對使用者最簡便的則是影片內容文字摘要，AIMnews 運用AI 模型（如 OpenAI ChatGPT）對每支新聞影片的轉錄文字進行自然語言處理，自動生成影片內容摘要。在深度分析頁，使用者可查看所選範圍內影片的摘要資訊。每支影片摘要以簡短幾句呈現該影片報導的重點，使編輯無需觀看完整影片即可掌握內容要旨。例如，一則5分鐘的新聞影片，其摘要將提煉出主要事件經過及結論。這特別適合編輯快速瀏覽大量影片以了解其大概內容。

AIMnews的文字雲可立即觀看影片熱度變化。（圖／AIMnews）

AIMnews是鏡電視將AI深化至電視工作內容的成功模式，未來除內部同仁使用之外，亦將向外推廣，讓更多族群受益。

AIMnews對每支新聞影片的轉錄文字進行自然語言處理，自動生成影片內容摘要。（圖／AIMnews）

本計畫榮獲nDX數位創新獎助計畫，第二年度第二梯次獲獎助專案。

（本文為涉己新聞）