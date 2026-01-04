AIoT體驗營 點亮高雄山區學童科技夢

月美國小與國立臺北教育大學攜手合作，舉辦為期兩天的「AIoT體驗營」，將人工智慧與物聯網科技帶入高雄市杉林區，該活動吸引月美國小師生熱情參與，透過智慧裝置與機器學習技術，讓偏鄉山區孩子體驗科技教育，現場學習氛圍熱烈。（見圖）

這次AIoT體驗營由國立臺北教育大學專業團隊跨縣市南下高雄規劃執行，該校以培育優秀教育人才聞名全國，在STEAM教育與科技教學領域擁有深厚的研究基礎與豐富的實務經驗；該團隊充分考量高雄在地特色與月美國小教學需求，運用先進的人工智慧教育理論與創新教學方法，精心設計兩天完整的AIoT課程，讓偏鄉山區學校也能享有一流的科技教育資源，實踐教育平權的理想。

體驗營以「智慧刷牙助理」為主題，結合聯合國永續發展目標第三項「健康與福祉」，引導學生運用micro:bitV2智慧裝置搭配CreateAI機器學習平台，從零開始打造個人化的口腔健康輔助系統；該課程涵蓋數據收集、模型訓練、程式設計等完整的AI開發流程，學生們學習貝氏刷牙法的正確技巧，並透過加速度感測器收集動作數據，訓練機器學習模型辨識刷牙動作是否正確，最後編寫程式實現即時回饋功能。

月美國小校長邱怡和感謝國立臺北教育大學團隊千里迢迢，將如此優質的AIoT課程帶到高雄杉林山區；國北教大在師資培育與科技教育領域享有盛譽，其教育專業素養與創新教學理念令人敬佩。

參與的教師也同步學習如何將AI機器學習融入課堂教學，掌握最前瞻的科技教育方法，有助於未來在自然科學、數學、健康教育等課程中實踐跨領域整合；這次AIoT體驗營的成功舉辦，充分展現了國立臺北教育大學在AI教育創新領域的領導地位，以及對偏鄉科技教育的深切關懷與支持。

國北教大憑藉其深厚的教育底蘊與前瞻的教學視野，為月美國小師生帶來了寶貴的AI學習機會，讓高雄杉林山區的孩子也能享有高品質的科技教育體驗，有效縮短城鄉數位落差。