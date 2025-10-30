Air Japan明年停止營運 ANA整合資源重返雙品牌策略

2024年2月才啟航的新品牌「全日空日本航空」（Air Japan，エアージャパン）。（圖／達志／美聯社）

全日本空輸（ANA）宣布，將於2026年3月下旬起暫停其於2024年2月才啟航的新品牌「全日空日本航空」（Air Japan，エアージャパン）。該品牌原本定位介於全服務航空公司（FSC）與廉價航空公司（LCC）之間，但ANA決定將機隊與人力資源整合至ANA本體品牌的營運。

綜合日媒報導，Air Japan於2024年2月正式開航，首條航線為成田－曼谷。它主打結合廉價航空與全服務航空公司優點的「混合型航空公司」（Hybrid Airline），以較低票價提供中距離國際航線服務。

廣告 廣告

事實上，Air Japan的市場定位與「日本航空」（JAL）旗下的「ZIPAIR Tokyo」相似，屬於中距離LCC等級，所使用的機型也同為波音787（Boeing 787）。然而，與ZIPAIR Tokyo相比，Air Japan的航線拓展速度較慢，目前僅以成田機場為基地，開航至首爾、曼谷、新加坡3個城市。

在2025財年，Air Japan的旅客人數為42萬8千人，遠低於ANA國際線的807萬2千人，以及同為ANA旗下「樂桃航空」（Peach Aviation）的910萬人規模。

ANA集團自2024年起推動「多品牌策略」，結合ANA、Air Japan與Peach 3個品牌共同營運。然而，隨著俄烏戰爭長期化、飛機交付延遲等外部環境變化，加上ANA需應對部分波音787機型的AOG（因維修而無法飛行的狀態）問題，集團決定自2026年度起重新調整資源，轉向「雙品牌策略」，即以ANA與Peach 2大品牌為核心發展。

ANA隨即也在10月30日宣布，作為「ANA集團多品牌策略重組」的一環，將停止Air Japan品牌的運作，整合至ANA品牌旗下，以擴大ANA的國際線業務規模。Air Japan現有的飛機與人力將轉移至ANA品牌運營，而Air Japan品牌旗下的3條航線將於2026年3月下旬的冬季航班時刻表結束後正式停飛。

ANA原本計畫未來以波音公司正在研發的新型大型客機「777X」作為主力機種，但由於該機型開發延遲，預計要到2027年才能交付。所以ANA可能決定改以Air Japan現有的「波音787」機隊支援ANA主品牌的運營，以緩解短期機隊不足的問題。

此外，Air Japan品牌在市場上的知名度並不高，與ZIPAIR Tokyo相比競爭力不足，也可能是此次決定的另1個原因。

雖然Air Japan公司本體仍將存在，但未來將以ANA品牌名義，作為全服務航空營運。作為「混合型航空公司」的Air Japan，最終僅在市場上存在2年多的時間便宣告落幕。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜

王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆

花162萬參加郵輪旅遊卻命喪荒島！80歲婦遭遺忘一夜身亡 網轟郵輪疏失