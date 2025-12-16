Air Supply成軍50週年 明年1月臺北開唱

記者周毓洵／臺北報導

最愛臺灣的西洋「灶咖天團」空中補給合唱團（Air Supply）再度宣布回歸！適逢成軍滿50週年，Air Supply將於明年1月7日登上臺北國際會議中心（TICC），舉行《Air Supply 50 週年巡迴演唱會》臺北站，與臺灣歌迷一起慶祝半世紀的浪漫音樂旅程，重溫一首首陪伴無數人成長的經典情歌。

被譽為「西洋樂壇長青樹」的Air Supply，由吉他手葛拉漢．羅素（Graham Russell）與主唱羅素．希區考克（Russell Hitchcock）組成，不僅是臺灣演唱會史上第一組來臺開唱的西洋流行歌手，更創下成軍以來，來臺演出超過17次的驚人紀錄，堪稱最懂臺灣、也最被臺灣歌迷疼愛的西洋傳奇樂團。

廣告 廣告

談起臺灣，Air Supply滿是感謝與熟悉感。多年來每次來臺演出，總能感受到滿場歌迷的熱情與溫暖，也讓臺灣成為他們最有情感連結的城市之一。除了演出，他們也特別喜愛臺北101與各式在地美食，牛肉麵、小籠包更是必吃清單。回顧1983年首次來臺至今，甚至曾與臺北市立交響樂團合作錄製現場演出，都是他們最珍貴的回憶。

即便Air Supply兩位成員皆已年逾70歲，他們依舊維持每年約130場演出的高密度巡演行程。主唱 Russell Hitchcock分享，能夠一路唱到現在，最大動力來自對音樂的熱愛、團員間的深厚情誼，以及一路支持的歌迷；Graham Russell也鼓勵年輕音樂人，唯有真誠，才能寫出真正打動人心的作品。

成團50年來，Air Supply共發行超過30張專輯，全球銷量突破1億張，「Lost In Love」、「All Out Of Love」、「Even the Nights Are Better」、「Making Love Out of Nothing At All」等金曲至今仍是許多樂迷心中的不敗情歌。跨越4、5、6年級世代，甚至影響年輕世代，Air Supply的音樂早已成為一段集體青春記憶。

迎向50週年，Air Supply也同步啟動多項新計畫，包括全新錄音室專輯、樂團傳記電影，以及正在倫敦籌備中的百老匯音樂劇，持續用音樂寫下新的篇章。而2026年1月7日的臺北演唱會，無疑將成為臺灣歌迷與 Air Supply再次相聚、共同慶生的重要夜晚。

Air Supply成軍50週年再度回歸，宣布2026年1月7日登上臺北 TICC 開唱，與臺灣歌迷一起慶生。（全球音樂經紀有限公司提供）

多次來臺演出、創下超過17次開唱紀錄，Air Supply 被樂迷封為最愛臺灣的西洋「灶咖天團」。（全球音樂經紀有限公司提供）