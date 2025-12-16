Air Supply空中補給合唱團慶祝成軍50週年 下月再度來台開唱

空中補給合唱團，將於明年1月7日再次來台開唱。（圖／全球音樂經紀有限公司提供）

「西洋樂壇長青樹」Air Supply（空中補給合唱團），將於明年1月7日再次來台開唱，舉辦《空中補給50週年巡迴演唱會》台北站。適逢樂團成軍50週年，這對傳奇二人組將帶著跨越半世紀的浪漫經典，與台灣樂迷共度最動人的音樂之夜。

來自澳洲、由吉他手Graham Russell（葛拉漢羅素）和主唱Russell Hitchcock（羅素希區考克）組成的Air Supply，堪稱是與台灣淵源最深的西洋「灶咖天團」。他們不僅是台灣演唱會史上第一組來台的西洋流行歌手，更創下成團至今來台開唱超過17次的驚人紀錄，被樂迷封為「台灣之友」。兩人對台灣的熱情不減，透露特別喜歡台北101和牛肉麵、小籠包等道地小吃，更曾與臺北交響樂團合作錄製現場演唱會，留下難忘回憶。

儘管年逾70，兩人對音樂的熱情與「活到老唱到老」的精神仍是樂壇典範。他們至今仍維持每年高達130場演出的驚人紀錄。主唱羅素希區考克表示，持續演出的最大動力來自於對音樂的熱愛、彼此的深厚情誼，以及台灣粉絲始終如一的溫暖支持。

成軍50年以來，Air Supply發行逾30張專輯，累積銷量破億，經典金曲如〈Lost In Love〉、〈All Out Of Love〉、〈Making Love Out Of Nothing At All〉等至今仍是傳唱全球的情歌聖典。此次巡演將帶領歌迷重溫這些深植人心的旋律，再次感受音樂跨越世代與語言的力量。

2026年Air Supply同時啟動多項新計畫，包括全新錄音室專輯製作、預計開拍樂團傳記電影，以及正在倫敦籌備的百老匯音樂劇，為樂團的下一個黃金里程碑揭開序幕。

