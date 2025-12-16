Air Supply「最老灶咖團」！來台開唱17次 成軍50週年演唱會少不了台灣

由吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）組成的空中補給合唱團（Air Supply）來台開唱17次，成軍50週年也將再度來台開唱。全球音樂經紀有限公司提供

由吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）組成的空中補給合唱團（Air Supply）被譽為「西洋樂壇長青樹」。他們不僅是台灣演唱會史上第一組來台開唱的西洋流行歌手，更創下成團至今來台演出超過17次的超級紀錄，成為名符其實的「台灣之友」。適逢樂團成軍50週年，他們將於2026年1月7日重返台北國際會議中心（TICC），舉行《空中補給50週年巡迴演唱會》台北站演出，帶領歌迷重溫半世紀的浪漫金曲時光。

感動告白台灣歌迷：感受到滿場的溫暖與忠誠

Air Supply成員表示，台灣粉絲總是以最熱情、真摯的方式支持著他們的音樂，「不論是經典情歌的合唱聲，或是滿場觀眾的掌聲與歡呼，都讓我們深受感動。」主唱羅素希區考克表示，每次在台表演都讓他們感受到「滿場的溫暖與忠誠，成為值得珍惜的美好時刻。」

相隔兩年再次來台，Air Supply也分享了對台北的難忘回憶。他們透露特別喜歡台北101、牛肉麵與小籠包等道地小吃，「從城市氛圍、文化魅力到美食景色，都讓我們對台灣的喜愛與日俱增。」他們更回憶多年前曾與台北交響樂團合作錄製現場演唱會，成為他們在台灣最難忘的美好記憶。

啟動新篇章！將推出新專輯、傳記電影與百老匯音樂劇

兩位年逾70歲的成員，仍舊保持對音樂的高度熱情，目前Air Supply每年維持高達130場的演出，並發行30多張專輯，累積銷量破億，經典如〈Lost In Love〉、〈All Out Of Love〉、〈Making Love Out Of Nothing At All〉等金曲，至今仍是四、五、六年級歌迷的青春記憶。

Air Supply成員堪稱樂壇長青樹，兩人至今一年演出130場，活到老唱到老。全球音樂經紀有限公司提供

除了即將發行全新錄音室專輯外，樂團的傳記電影也預計於明年開拍，此外，以樂團故事為藍本的百老匯音樂劇也正在倫敦籌備中。談及新專輯創作理念，葛拉漢羅素勉勵年輕音樂人：「唯有真誠，才能寫出真正打動人心的作品。」強調音樂的力量在於真實情感，能夠跨越文化與語言界線。

空中補給50週年巡迴演唱會-台北站

活動時間｜2026 年1月7 日（三）19:30

演出地點｜TICC 臺北國際會議中心 台北市信義區信義路五段1號

票價｜NT$3980、3480、2880、2480、2080，身障票NT$1990

購票方式｜KKTIX及全台全家便利商店

主辦單位｜全球音樂經紀有限公司



