AirAsia 24歲生日慶登場！全航線機票＋座位最高24%優惠 2026旅遊早鳥搶先看

台灣，2025年12月1日訊 – 亞洲低成本航空的領導品牌AirAsia今日迎來24週年慶，推出年度最大生日促銷活動，為旅客提供全航線最高24%的折扣優惠！不僅機票價格優惠，連座位選擇也享有24%的折扣，讓旅客能夠提前規劃2026年的旅行計畫，享受更多旅遊樂趣。

▲ AirAsia24歲生日送大禮！全航線機票最高24%折扣。（圖／AirAsia）

自1999年成立以來，AirAsia從僅有兩架小飛機起步，逐步發展成為全球知名的低成本航空品牌之一。24年來，AirAsia始終秉持著「讓更多人能飛」的使命，致力於提供高價值、便利性與彈性的選擇，陪伴旅客探索世界。此次的生日優惠活動自即日起至2025年12月7日開放預訂，旅行期間為2026年1月6日至2026年11月30日，旅客可透過airasia.com或AirAsia MOVE App搶購優惠。

台灣旅客專屬優惠：台北、高雄出發最低含稅TWD 1,572起

為了回饋台灣旅客，AirAsia特別推出超過10條直飛航點的優惠。不論是想要在都市中漫遊、享受海島度假、品嚐亞洲美食，還是前往日本賞雪、看櫻花，旅客都能以優惠價格提前規劃2026年的假期。

- 台北 / 高雄 → 菲律賓馬尼拉，單程含稅TWD 1,572起

- 台北 / 高雄 → 馬來西亞吉隆坡 / 沙巴，單程含稅TWD 2,300起

- 台北 / 高雄 → 泰國曼谷(廊曼) / 清邁，單程含稅TWD 1,790起

- 台北 / 高雄 → 日本東京（成田）/ 大阪 / 福岡 / 札幌 / 沖繩，單程含稅TWD 2,090起

此外，AirAsia還推出全新開航的吉隆坡直飛土耳其伊斯坦堡航線，單程含稅僅499馬幣（約TWD 3,600）。台灣旅客可搭配台灣直飛吉隆坡的優惠票價，輕鬆銜接飛往伊斯坦堡，欣賞土耳其的壯麗藍色清真寺和卡帕多奇亞的熱氣球美景，從亞洲飛到歐洲更加划算。

生日月特別回饋：座位選擇再享24%折扣

在這個特別的生日月，AirAsia不僅提供機票優惠，還推出座位選擇的額外折扣。旅客在購買機票時，可以享受Standard Seat和Hot Seat指定座位的24%折扣。無論是想坐在前排快速下機，還是想靠窗欣賞美景，都能以更優惠的價格預訂最喜歡的位置。

此次促銷活動的最高24%折扣適用於AirAsia航班（AK、D7、QZ、Z2、FD、XJ、KT航班號）的指定票價，完整資訊請參考官網。

