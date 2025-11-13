Airbnb昔日勁敵！ 美訂房平台Sonder破產 數千旅客被趕出飯店

Airbnb昔日勁敵「Sonder」宣布倒閉破產（圖／Sonder官網）

被視為Airbnb強敵的公司、美國短租平台Sonder破產，全球數千旅客被迫離開住處，員工一夕失業，該公司在與萬豪飯店集團終止合作關係後宣布倒閉。許多透過該平台訂房的旅客突然被趕走，已繳的房費無法退還。專家建議旅客出遊時應有備用方案，以防萬一。同時，美國房價持續高漲，首購族平均年齡已拉高至40歲，許多人為買房而延後人生重大決定。

一波突如其來的住宿危機正在全球蔓延，許多旅客在毫無預警的情況下被趕出住處。曾被視為Airbnb強敵的短租公寓平台Sonder最近宣布倒閉，申請破產清算，導致全球各地使用該平台的房客突然被趕出住處，員工也一夕失業，這場危機源於Sonder與美國萬豪飯店集團解除合作關係。

受害房客紛紛在社群媒體分享他們的經歷，有房客表示他們剛剛在蒙特婁的飯店被趕出來! 還有人說「突然收到一封來自萬豪莫名其妙的電子郵件，內容告訴他們隔天早上9點前必須離開這個場所」，還有人直言「把通知信當成垃圾郵件，因為完全沒有道理。」歐美社群湧現各地「Sonder災民」被趕出飯店的影片，有受害房客認為，這種事情發生在住宿期間，而他們沒有更提前的通知，實在很誇張。

有位旅客預定住宿兩週，沒想到只住了一半就被通知搬走，不僅要花錢找新住宿，已繳清的房費還無法退還。Sonder的員工也是受害者，一位受害員工表示他們也是同一天才知道，還得把所有客人趕走。雖然他們知道事情有點不對勁，但完全不知道會變成這樣。

Sonder是一家成立於美國的短期租賃公司，曾被視為Airbnb的主要競爭對手，提供「公寓型住宿」，掛在萬豪的平台販售租賃物件，但今年突然終止合作關係。CNN新聞報導，萬豪表示它和Sonder之間的授權協議因為Sonder違約，也就是財務困難而不再有效。Sonder聲明立即結束營運，並進入破產清算，同時怪罪各種因素的財務限制，以及萬豪長期困難的訂房安排。

紐約時報旅遊記者Claire Fahy認為，這看起來當然很突然，但其實沒有客人感覺的那麼突然。她認為幕後談判已經進行了一段時間，但當與萬豪酒店集團的交易告吹後，他們覺得別無選擇，他們在聲明中告知客人，他們無法履行預訂。

Sonder破產，害全球數千名旅客「無處可住」，但這不是美國第一家飯店租賃倒閉。今年夏天，曼哈頓的「Lux Urban」也申請破產，累計債權超過1.23億美元，害住客彷彿住進「鬼城」，連條乾淨毛巾都沒有。Claire Fahy表示，在這種情況下，提前做好功課可能也幫不上什麼忙，事情發生得太突然了，而且出遊時，尤其是出國旅行，最好隨時準備好一個備用方案以防萬一。

至於人生大部時間「住」的問題，擁有房產仍然是多數美國人追求的目標。根據統計，上個月，現有獨棟住宅的成交價中位數，突破42萬6千美元，約超過1300萬台幣。美國房產品牌總裁Jason Waugh表示，擁房需求仍然存在。以普遍2成頭期款，背30年房貸來算，得準備超過8萬5千美元的現金，約265萬台幣。

因此，美國「首購族」的平均年紀拉高到40歲，而上個世紀80年代，美國人平均20歲末就能買到人生第一間房。Jason Waugh指出，超過10分之7的準購屋者正在延後人生中的重大時刻，不管是生小孩、結婚、換工作或轉行，都要等到能買房之後。為了減輕購房壓力，川普提出房貸延長到50年，但遭到各界反對，認為短期降低月付款，但長期利息增加，且會進一步推高房價。