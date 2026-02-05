Airbnb藏生物實驗室！FBI查扣逾千試管 涉舊案陸籍屋主再陷調查

美國拉斯維加斯警方於1月31日在一處民宅查獲非法生物實驗室，現場發現大量裝有不明液體的化學容器。（圖／翻攝自X， @MarioNawfal）

美國拉斯維加斯一處住宅近期被揭發暗藏非法生物實驗室，該處住宅過去甚至透過Airbnb短期出租，已有多名住客通報入住後身體不適。當地警方會同聯邦單位搜查後，現場查獲大量不明液體樣本、實驗器材，相關樣本已交由FBI送驗分析，該住宅登記屋主為62歲大陸籍男子祝加貝（Jia Bei Zhu，又名David He）。祝男曾在2023年涉入加州里德利（Reedley）非法生物實驗室案件，當時遭聯邦政府逮捕。

FBI已將查獲的逾千個液體樣本送往全美多地實驗室進行分析。（圖／翻攝自X， @SOFXnetwork）

根據《CNN》與《美聯社》報導，拉斯維加斯都會警察局4日表示，警方在1月31日接獲線報，指市區東側一棟民宅內可能藏有生物實驗設備。通報稱該住宅內飄出「惡臭、類似醫院但更陳舊」的氣味，特警隊（SWAT）於2月3日（當地時間週六）依法持搜索令進入該住宅搜索，拘留55歲的房產管理人索羅門（Ori Solomon），並發現冰箱內有數百瓶不明液體、疑似生物樣本，以及各類實驗設備。

FBI局長卡什帕特爾（Kash Patel）證實，從該住宅採集的1,000份樣本已送往聯邦實驗室進行進一步分析。「我們將依結果判定是否提出更多指控。」帕特爾補充，目前尚未對社會構成直接威脅，但事件已高度關切。

另據拉斯維加斯警長麥克馬希爾（Kevin McMahill）指出，執法人員當天進屋時採取高規格防護，包括使用機器人清除環境、採集空氣樣本，並由危害物質處理小組（Hazmat）進行危害物處理。麥克馬希爾透露，該處住宅名義上的所有人，為2023年在加州里德利（Reedley）被捕的大陸籍男子祝加貝（Jia Bei Zhu）。

涉案屋主祝加貝曾於2023年因加州非法實驗室案遭逮，如今再與賭城實驗室案扯上關係。（圖／翻攝自X， @BenTallmadge01）

他在加州案件中曾被控非法製造COVID-19、驗孕與HIV檢測試劑，且試劑標示不實。當時警方在現場發現寫有「登革熱」、「瘧疾」等標籤的樣本瓶，及上千隻實驗老鼠。祝加貝目前仍遭聯邦拘留，預定今年4月出庭受審。雖然其律師強調，祝加貝與本次拉斯維加斯住宅內所發生的活動「無直接關聯」，但紀錄顯示，他與該住宅物管索羅門曾在1月內聯繫多達467次，並多次要求協助管理房產、轉移資金。此外，祝加貝亦與其妻通話超過3,500次，外界懷疑其妻可能能遠端監控該處住宅的攝影系統。

祝加貝的身分背景也引起國際關注，前香港大學病毒學者閆麗夢也在社群平台X上轉述大陸科協期刊《今日科苑》的報導，指祝加貝出身大陸高層醫療專業家庭，父親祝總驤為中共軍民融合醫療領域專家，母親朱蓬弟亦為大陸國家級研究機構的醫療人員，對於事件可能衍生的風險，FBI回應整起事件仍在調查中，尚未排除更多涉案者或潛在違法行為的可能性。

