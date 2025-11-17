為了讓旅客在入住時能更無縫地銜接生活與派對需求，Airbnb 傳出正在測試一項新服務，將允許房客直接透過Instacart服務平台預訂雜貨與食品，並由房東在房客抵達前先行代收與整理。

傳Airbnb測試整合Instacart雜貨代購服務，入住前3週可預訂、房東代收歸位可獲25美元補貼

根據彭博新聞報導指出，這項整合服務的最大亮點在於「入住前」的準備。雖然房客本來就能在入住期間自行使用外送App，但新功能允許房客最快在入住前3週就能下單。

房東代收歸位，每單補貼25美元

這意味若房客是為了舉辦烤肉或節日派對而租屋，當他們抵達時，所需的食材、零食與飲料可能已經整齊地擺放在冰箱或櫥櫃中，省去入住後還要跑超市或等外送的時間。

當然，這項額外的整理工作將落到房東身上。但為了鼓勵房東配合，Airbnb將提供每筆完成訂單25美元 (約新台幣810元) 的補貼，條件是房東必須在房客抵達前，將收到的雜貨妥善歸位。

明年1月啟動試點，鎖定度假熱區

此試點計畫預計於2026年1月5日正式啟動，並且預計進行為期三個月的測試，藉此觀察市場反應。首波將針對美國境內如鳳凰城 (Phoenix)、奧蘭多 (Orlando) 與洛杉磯 (Los Angeles) 等旅遊熱點的「特定房東」開放。

這也是Airbnb繼去年與ChargePoint合作、為房東提供電動車充電樁安裝折扣後，再次透過異業結盟來優化住宿體驗的嘗試。

