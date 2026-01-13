AirDrop太方便？健身房噁男「隔空偷性愛片」女主角見傳輸紀錄當場吐血

社會中心／洪正達報導

台中噁男阿勇在健身房擅自偷走女會員手機內的性愛片，依法判處2年徒刑。 （示意圖／Pexels）

台中男子阿勇（化名）2023年某日前往一處健身房時，竟隨意拿起桌上的陌生手機擅自翻閱內容，並將手機上的性愛影片傳到自己手機中，赫然被機主阿芳（化名）發現後報警處理，案將台中地院簡易庭審理後，依無故重製他人性影像罪判2年徒刑，宣告緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，阿勇於2023年6月前往台中某健身房運動時，赫然發現阿芳將手機放在桌上，但不知出於何動機居然擅自拿起對方手機瀏覽內容，沒想到打開相簿時赫然發現阿芳與男友的性愛片，阿勇隨即用iPhone上的AirDrop功能，將影像傳到自己手機，阿芳後來發現到傳輸紀錄後，立即報警抓人，後續檢方將阿勇起訴。

案將法院審理後，阿勇當庭認罪，並依阿芳友人要求將手機內的性愛片全數刪除，再與阿芳達成和解，法官審酌其犯後態度後，依涉犯無故重製他人性影像罪判處2年徒刑，宣告緩刑2年，可上訴。



