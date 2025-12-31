AirPods怎麼清？蘋果官方揭「4大重要工具」 用錯恐弄壞耳機

生活中心／倪譽瑋報導

要清洗AirPods，需準備卸妝水、蒸餾水、軟毛牙刷、擦乾用紙巾。（圖／翻攝自YT@Apple Support）

蘋果推出的AirPods系列耳機，用久了可能會有不少汙垢，該如何清潔？過去蘋果官方頻道「Apple Support」曾發影片說明AirPods清潔方式，以AirPods 3、AirPods Pro 2為例，只需用卸妝水、蒸餾水、牙刷即可清潔；同時提醒AirPods清潔禁忌，如勿用粗糙材質刷、勿讓耳機盒進水，這些有可能導致設備損壞。

AirPods 清潔必備材料

含PEG-6辛酸/癸酸甘油酯（PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides）的卸妝水，市售品牌貝膚黛瑪（bioderma）、露得清（neutrogena）都行。

廣告 廣告

蒸餾水

兒童牙刷（軟毛）

兩個小杯子

一張紙巾

AirPods 3清潔法

耳機的網罩（綠圈處）是牙刷重點刷洗部位。（圖／翻攝自YT@Apple Support）

先清潔耳機前端的網罩，把卸妝水倒進小杯子後，用兒童牙刷沾水、徹底浸濕，接著拿來以「畫圈圈」的方式刷網罩約15秒，再用紙巾吸取水分，確保網罩紮實接觸紙，接著重複這個步驟3次。

用卸妝水刷完網罩後，換用蒸餾水刷，作法同上，牙刷沾水、畫圈圈刷網罩約15秒、用紙巾吸水，這步驟用一次即可。

卸妝水、蒸餾水刷完耳機前端的網罩後，再以同樣方式清理耳機背面。待所有網罩都刷完，就把AirPods拿去晾乾，官方提醒，自然風乾至少要2小時，才能放入充電盒或繼續使用。

AirPods Pro 2清潔法

AirPods Pro 2，需要先拆下耳塞部分才能刷網罩。（圖／翻攝自YT@Apple Support）

AirPods Pro 2有軟耳塞，需先拆下來才能刷網罩，洗刷的做法同上，用牙刷配合卸妝、蒸餾水即可；耳塞部分可用流水沖洗。風乾一樣是2個小時。

AirPods清潔禁忌 蘋果示警3失誤

一、刷洗工具用錯：建議用軟毛牙刷清潔，不應用粗糙材質或尖銳物品來清。

二、清潔劑用錯：用卸妝水清洗即可，勿使用肥皂、家用清潔劑、沐浴乳。

三、AirPods充電盒進水：充電盒外部用酒精沾濕擦拭即可，勿讓液體流進內部。

更多三立新聞網報導

台灣「太依賴俄羅斯」 不只半導體原料、2物資也被示警

共軍宣布「正義使命2025」演習圓滿完成 解放軍：堅決挫敗台獨

外國人來台「看到物價是日本兩倍」不解：真的很同情台灣勞工

從小看到大！南部「39年老診所」元旦歇業 在地嘆：好難過

