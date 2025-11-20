電獺少女

AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉

對許多安卓用戶而言，AirPods 雖然香但功能受限一直是最大痛點，蘋果始終把自家耳機鎖在 iOS 生態系裡><讓很多人即使買了也只能聽但不好用，但是近日，一款名為 LibrePods 的第三方 App 成為焦點！安卓用戶心動了嗎～就讓 Spac1 帶你來了解 LibrePods 能突破什麼樣的生態界線！

重現原生體驗

LibrePods 最大的魅力就在於，它不是單純做出相容，而是完整重建蘋果擅長的操作體驗，使用者在安卓手機上，終於能自由切換降噪、通透、自適應模式，而且講話時也可以像在 iPhone 上那樣自動降低音量，還有戴上耳機音樂開始、拿下耳機自動暫停也能做到，甚至連點頭接電話這種頭部手勢控制都能啟動，最令人驚喜的是，電池百分比總算能精準顯示，不再是模糊的幾格圖示～整體使用起來，真的會有一種 AirPods 彷彿移植到了 Android 的錯覺！

自訂功能大解放

除了核心功能，LibrePods 也把許多原本深藏在 iOS 內部的細節重新開放，像是使用者能自行更改 AirPods 的名稱、調整長按動作要啟動的功能，甚至還可以微調通透模式的敏感度，更特別的是，LibrePods 還支援把 AirPods 作為類助聽器使用，讓周遭環境聲更清晰，這麼高度自訂，蘋果真的同意嗎？！（驚

使用條件一次看

看到開放那麼多的原生功能，安卓用戶是不是想要趕快下載來用了！但下載完還是得取得手機的 root 權限，以及必須開啟模擬蘋果裝置的設定，才能讓 AirPods 以為自己連接的是 iPhone ，騙過它就能完整讀取與控制更深層的藍牙資訊了哇哈哈哈

支援設備限制

目前以官方資訊來看，LibrePods 對 AirPods Pro 2 與 AirPods Pro 3 支援最完整，其他機型也能使用，但大多僅止於電池偵測或基本功能，尚未能重現完整體驗～

小結

過去對 Android 用戶來說 AirPods 應該是不太會被列入考慮的產品，但現在有了 LibrePods 的出現，某種程度上打破了這個生態界線，讓 AirPods 不再專屬於果粉，雖然仍需要 Root，功能上也非官方保證，但它開啟了一道全新的可能！也許之後蘋果也看開了，不再封閉自己也說不定（笑，獺友們有人也是安卓用戶嗎，對於這個 App 有什麼想法歡迎跟我們分享～

