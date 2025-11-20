對許多安卓用戶而言，AirPods 雖然香但功能受限一直是最大痛點，蘋果始終把自家耳機鎖在 iOS 生態系裡><讓很多人即使買了也只能聽但不好用，但是近日，一款名為 LibrePods 的第三方 App 成為焦點！安卓用戶心動了嗎～就讓 Spac1 帶你來了解 LibrePods 能突破什麼樣的生態界線！

AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉

重現原生體驗

LibrePods 最大的魅力就在於，它不是單純做出相容，而是完整重建蘋果擅長的操作體驗，使用者在安卓手機上，終於能自由切換降噪、通透、自適應模式，而且講話時也可以像在 iPhone 上那樣自動降低音量，還有戴上耳機音樂開始、拿下耳機自動暫停也能做到，甚至連點頭接電話這種頭部手勢控制都能啟動，最令人驚喜的是，電池百分比總算能精準顯示，不再是模糊的幾格圖示～整體使用起來，真的會有一種 AirPods 彷彿移植到了 Android 的錯覺！

廣告 廣告

AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉

自訂功能大解放

除了核心功能，LibrePods 也把許多原本深藏在 iOS 內部的細節重新開放，像是使用者能自行更改 AirPods 的名稱、調整長按動作要啟動的功能，甚至還可以微調通透模式的敏感度，更特別的是，LibrePods 還支援把 AirPods 作為類助聽器使用，讓周遭環境聲更清晰，這麼高度自訂，蘋果真的同意嗎？！（驚

AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉

使用條件一次看

看到開放那麼多的原生功能，安卓用戶是不是想要趕快下載來用了！但下載完還是得取得手機的 root 權限，以及必須開啟模擬蘋果裝置的設定，才能讓 AirPods 以為自己連接的是 iPhone ，騙過它就能完整讀取與控制更深層的藍牙資訊了哇哈哈哈

AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉

支援設備限制

目前以官方資訊來看，LibrePods 對 AirPods Pro 2 與 AirPods Pro 3 支援最完整，其他機型也能使用，但大多僅止於電池偵測或基本功能，尚未能重現完整體驗～

AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉

小結

過去對 Android 用戶來說 AirPods 應該是不太會被列入考慮的產品，但現在有了 LibrePods 的出現，某種程度上打破了這個生態界線，讓 AirPods 不再專屬於果粉，雖然仍需要 Root，功能上也非官方保證，但它開啟了一道全新的可能！也許之後蘋果也看開了，不再封閉自己也說不定（笑，獺友們有人也是安卓用戶嗎，對於這個 App 有什麼想法歡迎跟我們分享～

🌟 電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

WhatsApp 進駐 Apple Watch 囉！訊息完整看等 6 大新功能與使用條件一次看

這個功能歐盟禁用！iOS 26 AirPods 七大新功能總整理

AirPods Pro 3 亮點整理！還有什麼功能你必知！就看這一篇！！！

AirPods 4 與 AirPods Pro 2 加入即時翻譯新功能

AirPods Pro 3 新增即時翻譯與心率傳感功能！Apple Watch 系列發表會亮點總整理