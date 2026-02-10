AirPods Pro 傳加鏡頭「會看周圍」！支援手勢辨識、空間音訊、視覺智慧還不加價？

AirPods Pro 傳加鏡頭「識睇周圍」！支援手勢識別、空間音訊、視覺智能仲唔加價？

爆料人 Kosutami 發文指，下一代 AirPods Pro「會看周圍」，推測透過耳機內置紅外線感測器實現，帶來視覺智慧（Visual Intelligence）、手勢控制及更強空間音訊體驗等可能性。而且他表示「售價維持不變」，亦有說法指新品或成為 AirPods Pro 3 之上更高階的新系列。

不一定是「AirPods Pro 4」

新品最終的名字未必是「AirPods Pro 4」，蘋果亦有可能在 AirPods Pro 3 之上推出定位更高的新系列。9to5Mac 分析指，效仿 AirPods 4 那樣「同代兩版本」並行的做法會更加合理。用一個關鍵功能分級，新品可能和現有型號一起賣，而不是完全取代。

紅外線相機有什麼用？

早前知名分析師郭明錤曾預測，2026 年款 AirPods Pro 將搭載至少 1 顆微型紅外線相機。該模組可能用嚟識別手勢，亦可能與 Vision Pro 配合，帶來更強的空間音訊體驗。​

除此之外，亦有流言把紅外線相機同蘋果近來主打的視覺智慧（Visual Intelligence）方向連結起來，推測新功能可能令耳機具備類似「環境感知」的 AI 能力。

真的「同價」？9 月登場？

Kosutami 聲稱新品會以同現有 AirPods Pro 3 一樣的 US$249 定價推出，但 MacRumors 認為這與先前「更高階、更貴」版本的說法有落差，AppleInsider 亦認為「加鏡頭但不加價」聽起來不算合理。因為加入相對重大硬體改動往往會推高成本，除非蘋果以其他方式吸收成本。

至於發佈時機，結合過往經驗推測，通常會在下半年，尤其 9 月 iPhone 發表會的可能性最大。

