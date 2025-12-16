AirPods Pro 3不只靠降噪 iOS這項功能讓專注更有感

【記者趙筱文／台北報導】對許多長時間配戴AirPods Pro 3工作或通勤的用戶來說，降噪表現確實令人滿意，但這其實只是iPhone的基本功；對於需要更高專注度的使用情境，還可搭配iPhone內建、卻常被忽略的「背景音效（Background Sounds）」功能。

背景音效是隱藏在iOS「輔助使用」中的環境音工具，能播放穩定的白噪音或自然聲響，協助降低環境干擾。這項功能其實已存在多年，但隨著近幾次系統更新，整體體驗有明顯進化，也重新受到用戶關注。

AirPods Pro 3本身主動式降噪（ANC）表現提升後，背景音效的效果更為明顯。無論是在家中面對生活噪音，或是在咖啡廳等公共空間工作，透過ANC搭配背景音效，可進一步壓低突發聲響，讓聲音環境更穩定。

音效選項方面，iOS近一年陸續新增多款背景音，其中包括在iOS 18加入的「火焰聲」受到不少使用者喜愛；而iOS 26則再擴充更多自然音效，例如「屋頂下雨聲」，同時開放EQ音色調整，讓使用者能依個人偏好微調聲音細節。

操作上，背景音效可直接加入控制中心，開關相當快速，與AirPods Pro 3的降噪模式搭配使用時，能形成一套不需額外下載App的專注工作組合。

隨著iOS對聲音細節與個人化設定的持續強化，背景音效不再只是輔助功能的一環，而是逐漸成為不少AirPods用戶日常工作、閱讀與專注時的隱藏神隊友。

▪️ 依序由「設定」→「輔助使用」→聽力「音訊與視覺」→「背景聲音」並開啟「背景聲音」

▪️ 下方「聲音」可選擇下雨、海洋、火焰、屋頂上的雨…等聲音

▪️ 也能調整音量，並設定是否在播放媒體時一起播放

▪️ 搭配AirPods Pro 3可同時開啟主動式降噪（ANC）同時使用

透過「設定」可開啟「背景聲音」並選擇想要的類型與播放方式。iPhone截圖

還可藉由控制中心來快速切換與調整。iPhone截圖

