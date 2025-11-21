中央社

AirPods Pro 3充電盒升級 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

蘋果公司近期推出全新無線耳機AirPods Pro 3，充電盒採用新一代超寬頻晶片，「精確尋找」的距離提升至原本的1.5倍，即使耳機不小心遺失也能更容易找到。

中央社記者吳家豪攝 114年11月21日

