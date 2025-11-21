AirPods Pro 3可測試聽力 (圖)

丹麥可望在2026年8月起，在公立學校正式實施手機禁令。而位於哥本哈根北部郊區的城市孔恩斯呂比（Kongens Lyngby），一所中學兩年前在教師倡議下，就已禁止學生攜帶手機到校。教師表示，課堂終於「回歸正常」，學生上課不再神遊，也有更多人際互動。2025年稍早，丹麥國會已取得共識，準備將這項經驗入法，在全國推行。 丹麥的新政僅是北歐各國掀起的反手機浪潮之一。鄰國瑞典預計將在2026年8月起實施類似禁令；挪威已有96%的小學與64%的中學訂定手機使用規範；芬蘭國會則於4月通過法案，限制國小與國中生使用手機，新法已於8月生效。 丹麥教師表示，手機氾濫導致課堂不停被干擾，甚至有家長會在上課時打電話，和孩子討論購物或晚餐。實施手機禁令後，學生每天到校須將智慧裝置放入置物櫃上鎖，直到放學才能取回，但患有疾病需使用App輔助，或有閱讀障礙的學生例外。 丹麥的校園手機禁令主要針對私人裝置，不包括教學用的電腦與平板。法案預計將於明年春季通過，並於下學期正式實施。針對高中以上學生，丹麥也預計制定明確的「螢幕政策」。此外，政府近日宣布，將禁止15歲以下青少年使用社群媒體。 2023年聯合國教科文組織報告指出，雖然數位科技有助於教育，但也有負面影響，如社交、面對面學習甚至身心健康問題。北歐多國都已陸續實施校園反手機政策，包括瑞典、挪威與芬蘭。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前