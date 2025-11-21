AirPods Pro 3實測 專家：強化生態系護城河

（中央社記者吳家豪台北21日電）蘋果公司（Apple）近期推出全新無線耳機AirPods Pro 3，儘管外觀與上一代差異不大，且沿用H2晶片，硬體規格並未明顯升級，但專家實測後認為，蘋果正透過這款產品築起更深更廣的「護城河」。

3C達人、YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥對中央社記者表示，AirPods Pro 3的核心價值在於強化蘋果生態系體驗，雖然對現有AirPods Pro 2用戶升級誘因有限，但憑藉大幅提升的電池續航力、IP57防塵防水等級以及全新的心率偵測功能，對於剛從Android陣營跳槽到iPhone的新用戶而言，極具吸引力。

從外觀設計來看，AirPods Pro 3延續了前一代的設計語言，並未帶來大刀闊斧的改變。然而壹哥指出，在音質表現上，AirPods Pro 3的低音層次感相比上一代仍可聽出進步，主要歸功於採用全新聲學架構。

壹哥也提到，AirPods Pro 3新一代耳塞採用了改良材質，大幅降低入耳式耳機常見的「侵入感」，且「通透模式」的效果更自然，佩戴者在說話時較不易聽見自己的回音，對於需要長時間佩戴耳機的使用者來說，是相當有感的進步。

蘋果此次隨附包括XXS到L共5種尺寸的耳塞，擴大了適合的耳型範圍，試圖解決過去部分用戶佩戴不穩的問題。

「蘋果AirPods一直以來無法被取代的優勢，就在於生態系」，壹哥強調，儘管市面上有許多音質超越AirPods的無線耳機，但蘋果耳機在不同裝置間的無縫切換體驗，至今仍是其他品牌難以望其項背。

根據壹哥實測，AirPods Pro 3能夠在iPhone、iPad甚至車用系統間流暢切換，例如在車上講電話，下車戴上耳機的瞬間音訊會自動轉移，這種流暢的體驗是許多蘋果用戶產生黏著度的關鍵。

面對市場上強調與蘋果生態系串聯且價格更具競爭力的第三方耳機，AirPods Pro 3加入更強的主動式降噪，能大幅消除背景噪音，例如飛機引擎聲，效果比前一代提升2倍。同時也加入心率感測與更長的電池續航力，試圖提升使用者滿意度。

AirPods Pro 3在開啟主動式降噪時，單次充電聆聽時間可達8小時，比上一代的6小時提升33%；若在啟用助聽器功能的通透模式下更可長達10小時，對於需要長途飛行或整天工作的用戶來說相當實用。

不同於以往被詬病「用久了容易壞」，AirPods Pro 3首次具備IP57（可防止灰塵進入、可置於水深1公尺達30分鐘）防塵防水等級，優於上一代的IP54（可防止灰塵進入及防潑水）。

另外，AirPods Pro 3內建微型心率感測器，能透過紅外線脈衝搭配機器學習演算法來監測心率。壹哥分析，如果做特定運動例如練舞、瑜珈時，覺得佩戴手錶太笨重，現在也能透過耳機記錄心率，提供運動監測的另一種選擇。

壹哥直言，AirPods Pro 2的用戶如果耳機沒壞，其實沒有急迫的升級必要。AirPods Pro 2目前在生態系整合、降噪效果及通透模式的表現上依然稱職，且同樣支援「即時翻譯」等軟體新功能。

壹哥認為，AirPods Pro 3的推出並非為了促使舊用戶升級，而是要吸引那些還在觀望或剛加入蘋果陣營的新用戶。特別是隨著iPhone 17系列熱銷，許多從Android陣營跳槽的新用戶在尋求搭配耳機時，AirPods Pro 3自然會成為首選。（編輯：楊凱翔）1141121