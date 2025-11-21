AirPods Pro 3支援即時翻譯 (圖)

其他人也在看
重新開機也沒用！LINE「1功能」螢幕全黑 通訊行解答了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
全球用戶譁然！「知名通訊軟體」驚爆嚴重資安漏洞 35億筆個資恐慘了
注意了！知名通訊軟體WhatsApp長時間允許用戶透過電話號碼查詢帳號資料，如今驚爆嚴重漏洞，將近35億筆使用者資料恐被惡意蒐集，研究人員發現，問體恐出在其內建的「聯絡人比對機制」，引發全球用戶譁然。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
Gemini 3 Pro太神！iPhone加入Suica圖解一句話生成
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布全新影像生成與編輯模型Nano Banana Pro（Gemini3 Pro Image） 已全面上線，用戶只要在支援裝置中輸入一段文字，就能快速生成高品質圖像。壹蘋新聞網 ・ 7 小時前
別再慢慢充了！Apple Watch快充支援機型與條件一次看懂
【記者趙筱文／台北報導】Apple Watch近年最受用戶好評的升級之一，就是全面支援快速充電。只要搭配正確線材與USB-C變壓器，從Series7到最新Series11與Ultra3，都能在短時間內迅速補回電量。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
LINE又爆災情 開啟相機畫面秒全黑「全是這廠牌」 通訊行曝唯一解
LINE近日推出15.18.1更新，未料許多安卓（Android）用戶更新後，發生開啟LINE的相機功能就秒黑畫面的狀況，反映的用戶越來越多，解除安裝、重新下載通通無解。對此通訊行表示，並非手機壞掉，而是LINE本身問題，只能等待下次更新。中時新聞網 ・ 21 小時前
iPhone與Android終於可互傳檔案！Pixel10系列今率先開放
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Android與iPhone之間的檔案互傳正式打破藩籬。將於今日正式推出全新的跨系統分享功能，並於Pixel10系列率先開放，讓Quick Share能直接與AirDrop互通，不再受裝置生態限制，分享照片、影片或文件更順手。壹蘋新聞網 ・ 8 小時前
iPhone 17搭載的蘋果自研N1晶片Wi-Fi效能大躍進，特定市場比前代快36%
隨著iPhone 17系列正式捨棄博通設計方案，轉向採用蘋果自研的N1 Wi-Fi晶片，外界一直好奇這顆新晶片的實際表現究竟如何。網路測試機構Ookla稍早公布一份基於 iPhone 17上市後六週的全球Speedtest Intelligence數據分析報告，結果顯示N1晶片的表現不僅全面超越前代，在部分指標上更與Android陣營的旗艦機種互有勝負。Mashdigi ・ 23 小時前
安全手冊教空襲時要下載APP！ 徐巧芯批：普發安全手冊失去意義
國防部日前宣布普發全國每戶1本新版「台灣全民安全指引」實體手冊，總計印製1100萬本，花費6447萬元，並動用行政院第二預備金支應，引發議論。對此，國民黨立委徐巧芯質疑，手冊應該是告訴民眾遇到空襲，當下該怎麼做、需要怎麼做，而不是還要民眾掃描QR CODE下載APP。況且，防空避難APP資訊未整合、演練未實施，急著普發根本失去意義。中天新聞網 ・ 1 天前
徠卡發表Q3 Monochrom 強大功能、售價一次看
100年前，首款量產的35 mm相機——徠卡I型相機突破傳統，為攝影帶來了徹底性變革。徠卡黑白相機繼承了這一先鋒精神，毅然捨棄色彩，精益求精，專注純粹的黑白攝影。無論過去還是現在，這些相機始終代表著一種態度——打破常規，開拓全新的影像世界。隨著徠卡Q3 Monochrom的推出，這款專注於光影構圖的緊湊型無反全片幅相機翻開了嶄新的篇章。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
全支付傳盜刷 金管會：39件遭冒名發釣魚郵件詐騙 民眾難求償
全支付近期頻傳遭盜刷事件，引發社會關注。金管會今天表示，初步了解有兩類態樣，包括全支付遭冒名，以APP更新名義廣發釣魚郵件，共39案，另一件則屬店家疏漏，已退還爭議款項。銀行局說明，此案為隨機發送釣魚郵件，若民眾點入連結後自行輸入卡號、帳戶等資料，金融機構端可能會認定使用者未善盡保管資料義務，民眾較難提出求償。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
LINE用戶小心！官方曝「帳號沒做1步驟」 被盜難救回
LINE推出帳號健檢，除了綁定電話號碼、電子郵件跟確認密碼外，還加上Apple或Google帳號綁定，綁定後可以在手機遺失或被盜走的情況下找回帳號。LINE官方提醒，如果帳號救不回來，好友名單，聊天記錄都會消失，且無法匯入新帳號。中時新聞網 ・ 1 天前
Google 最強AI模型來了 鴻海、廣達等受惠
Google於18日發表旗下最強AI模型Gemini 3，推理與編寫程式能力大躍進，號稱更能理解用戶查詢的背後脈絡與意圖...聯合新聞網 ・ 1 天前
曾獲輝達十億美元資助！歐洲「電信老牌大廠」跨出舒適圈，加入AI熱潮分食大餅
芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）19日對外公佈，其內部一項重大改組計畫，這家老牌企業準備將其人工智慧（AI）業務，從原先的核心電信業務中分拆出來，成立獨立部門，以擴大發展AI網路技術。根據官方聲明，Nokia新成立的「網路基礎設施」（Network Infrastructure）部門將包含其AI和數據中心業務，被定位為「成長部門」，涵蓋光纖、IP網路和寬頻基......風傳媒 ・ 1 天前
台灣打進太空戰！ 國造「鐘雀 1 號」即將升空 搶當低軌通訊先鋒！
由國家太空中心（TASA）主導、創未來科技研發的8U立方衛星「鐘雀1號」（T.MicroSat-1／Bellbird-1），預定於台灣時間11月21日與TASA自製的光學遙測衛星「福衛八號」首顆衛星（FS-8A）共同升空。這是創未來科技首次執行立方衛星任務，主要用於在軌驗證高速寬頻通訊及星間通訊技術，象徵台灣在低軌通訊與太空應用領域邁出關鍵一步，並為未來B5G與6G技術奠定基礎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
AI圖像生成再進化 Google新影像模型可多語言文字
（中央社記者吳家豪台北21日電）Google圖像編輯人工智慧（AI）工具Nano Banana曾在社群上掀起3D公仔圖生成熱潮，Google今天推出Nano Banana Pro影像模型，以Gemini 3 Pro為基礎，可以在圖像中直接生成多種語言且精準、清晰的文字。中央社 ・ 9 小時前
再生電腦進校園 點亮孩子學習之路
新竹再生電腦團隊，今天來到新北市汐止的崇義高中，學校申請總共60台電腦，而為了電子商務科的特殊需求，這次團隊特別選擇比較高階的電腦。可以看到很多高三學生都出來幫忙搬電腦，因為他們已經等這一批電腦，...大愛電視 ・ 1 天前
台日首例！中華電聯手NTT、智邦、鈺登 迎戰零距離運算時代
[Newtalk新聞] 中華電信(CHT)、日本電信電話株式會社(NTT)及國內智邦(Accton)/鈺登科技(Edgecore) 今天(20日)在日本東京舉行的NTT R&D FORUM 2025中，首次共同合作展示分散式AI資料中心的先進技術成果，透過中華電信與NTT合作建構的台日跨國IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)全光網路(All-Photonics Network, APN)與分離式運算 (Disaggregated Computing) 技術，整合智邦／鈺登科技的產品，提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的IOWN能力，串連台灣與日本兩地的資料中心，升級成為「跨國分散式AI資料中心」，滿足持續攀升的AI基礎建設與主權、韌性、電力等需求。 在本屆NTT R&D FORUM 2025中，四家公司以『主權AI＋遠端GPU運算』為展示主題，基於2024年8月起已正式啟動的台日全球首例跨國APN，串連台灣與日本兩地的資料中心，並以日本資料中心作為AI運算節點，示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力，以支援台灣端的AI新頭殼 ・ 1 天前
蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光
蘋果推出一款iPhone布料小背袋，售價230美元，雖然網路上的譏諷如潮，產品還是在數小時內就售罄。它究竟有什麼樣的魅力...世界日報World Journal ・ 7 小時前
國安局揭陸製AI風險 賴瑞隆促數發部常態示警加強資安防護
賴瑞隆指出，總統賴清德昨日已提及中共持續透過多元方式滲透台灣，藉以達到政治目的。他引述國安局所披露的報告指出，部分陸製AI模型不僅要求使用者同意不合理的隱私條款，也可能在背後蒐集個資，形成資安風險。他強調，這些行為恐與中共政策要求有關，數發部有必要針對潛在...CTWANT ・ 1 天前
陳以信推一站式台南通馬上辦APP
記者林雪娟∕台南報導 爭取國民黨提名台南市長參選人的前立委陳以信二十日宣布，若當選，…中華日報 ・ 23 小時前