AirPods Pro 3開賣！官網驚喜上架 到貨時間曝光

生活中心／游舒婷報導

Apple給的驚喜？蘋果在9月發表會上公告新品AirPods Pro 3，但未被列在台灣首波販售名單，今（31）日有果粉驚喜發現，蘋果官網無預警出現販售頁面，售價7490元、下單後約需等待3到4週到貨。

Airpods 3開賣。（圖／蘋果官網）

蘋果官網釋出全新的AirPods Pro 3的購買頁面，售價為7490元，實際點選商品，頁面顯示如果店內取貨，最快可以於11月19日到店內取貨，寄送的話則需要等9至11個工作天。

根據先前發表會的介紹，這次AirPods Pro 3主要有3大亮點吸引果迷，包括支援即時語音翻譯、心率感測功能和全新的光電感測器。實時翻譯由Apple Intelligence AI驅動，初期支援英語、法語、德語等5語言，年底前將新增日語、韓語與簡體中文；全新設計的光電感測器可進行每秒256次心率掃描，鎖定健身族群。

國外有搶先體驗的用戶分享，相較前一代，AirPods Pro 3的音質與主動降噪表現更為出色，帶來明顯的聽覺提升。不過，也有使用者反映在「配戴舒適度與電池續航」方面略顯不足，雖然單次充電可提供長達8小時的使用時間，但整體搭配充電盒的續航反而從上一代的30小時降至24小時；此外，新設計的耳塞對部分用戶而言可能會不習慣，配戴舒適度因人而異。

