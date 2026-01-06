馬年就要到了，大家準備好迎接新的一年了嗎？Apple 熱騰騰推出了超有紀念意義的 AirPods Pro 3 馬年特別款，這次的設計靈感超級特別，是來自傳統的馬兒配飾元素「紅纓」，不只可愛更充滿了福氣、平安和成功的寓意

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？

全新設計 怎麼動都超穩固貼合

耳朵比較挑剔、或是擔心耳機容易掉的女孩們，AirPods Pro 3 這次從內到外重新設計，強化了穩定結構，戴起來更舒服、更安心。而且超貼心地附上了 5 種不同尺寸的耳塞套，不管你的耳型怎樣，都能找到專屬於你的尺寸

廣告 廣告

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？

沉浸感升級 世界瞬間安靜

除了音質好是必須的，這次的主動降噪（ANC）效果比第一代提升了最高 4 倍。一戴上就像開啟了結界，瞬間與世隔絕，只剩下你和最愛的音樂，這就是我們要的質感生活吧！

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？

長途飛機也能聽整路

開啟降噪模式可以連續聽 8 小時，通透模式更是長達 10 小時！以後出國搭長途飛機，不用再常常把耳機放回充電盒補血，追劇、聽歌一路到底沒問題

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？

幫大家複習兩個超實用的新功能：

即時翻譯：新年出國玩或是工作遇到外國人，直接變成你的隨身翻譯官，溝通零距離

健康監測： 喜歡運動的獺友們，現在可以即時追蹤心率跟卡路里消耗，一起變瘦變健康

AirPods Pro 3 馬年特別款突襲開賣！還有限量紅包袋大放送？

這邊小編也帶著好康資訊來了，AirPods Pro 3 馬年特別款即日起在 Apple 官網和直營店正式開賣囉！還有機會獲得超限量的「特別款紅包袋」！數量有限，送完就沒了，有興趣的獺友們趕快衝啊

🌟 電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

AirPods Pro 3 亮點整理！還有什麼功能你必知！就看這一篇！！！

Samsung Galaxy Buds4 外觀洩漏！傳將重新設計對戰 Apple AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 新增即時翻譯與心率傳感功能！Apple Watch 系列發表會亮點總整理

AirPods 自由連接安卓手機！五大原生功能解禁囉

麥當勞奶昔回來了！停賣 9 年重新登場，奶昔大哥一同回歸