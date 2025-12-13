AirPods Pro 3、Pro 2同步更新 新韌體悄悄上線

【記者趙筱文／台北報導】蘋果再度替AirPods用戶送上更新。隨著iOS 26.2即將登場，Apple已悄悄釋出全新的AirPods韌體更新，這次同時涵蓋AirPods Pro 3與AirPods Pro 2，而且2款機型分別採用不同版本號，顯示更新內容可能各有側重。

根據目前資訊，AirPods Pro 3最新韌體版本為8B30，是前一版8B25的新版本升級；AirPods Pro 2則由前一版8B21更新至8B28。雖然蘋果尚未在官方韌體說明頁面公布更新細節，過往多半僅以「錯誤修正與效能改善」帶過，但由於這次更新時點緊貼iOS 26.2上線，外界推測可能會搭配新系統功能同步調整。已知的是，iOS 26.2將把AirPods即時翻譯功能擴大支援至歐盟市場，也替這次韌體更新增添想像空間。

至於更新方式，AirPods的韌體並不像iPhone那樣能手動點擊升級，而是採取背景自動更新。蘋果官方建議，用戶需先確認iPhone、iPad或Mac已更新至最新系統並開啟藍牙，讓AirPods與裝置完成連線後，將主機連上Wi-Fi，再把AirPods放入充電盒並接上電源，關上盒蓋並保持在藍牙範圍內，等待至少30分鐘。完成後重新打開充電盒，即可檢查韌體版本是否更新成功。

目前新韌體帶來的實際改變仍有待用戶回饋確認，不過可以確定的是，隨著iOS 26.2正式推出在即，AirPods的功能與穩定度也正同步進入下一階段更新。對果粉來說，這種「先更新再說明」的節奏，已經不陌生，每一次更新，也都會讓用戶忍不住戴上耳機，看看是不是哪裡悄悄變得更順或有什麼不同。

▪️ 確認AirPods已與iPhone、iPad或Mac配對，並保持在裝置的藍牙訊號範圍內。

▪️ 將AirPods放入充電盒中。

▪️ 將AirPods充電盒連接電源。

▪️ 關閉充電盒盒蓋，並保持關閉狀態。

▪️ 等待至少30分鐘，系統將在背景自動完成韌體更新。

