AirTag 第二代登場：尋找範圍更廣、響聲更大，Apple Watch 都可精準尋找，台灣售價 NT$990 起
新一代 AirTag 升級第二代超寬頻（UWB）晶片，精準尋找距離提升至上一代 1.5 倍，並支援「分享物品位置」聯同逾 50 間航空公司協助追尋延誤行李。
蘋果今日推出新一代 AirTag 追蹤器，定位依然是一款幫你找到重要物品的實用配件。透過蘋果「尋找」app，你可以隨時掌握鑰匙、手袋、腳踏車、行李等物品位置動向。
尋找範圍擴大 50%，聽聲辨位更容易
本代 AirTag 最大改進是「尋找範圍更廣」，新品的「精準尋找」距離比上一代提升 50%。配合升級藍牙晶片，定位距離同覆蓋亦有所擴闊。「精準尋找」會用觸感、畫面提示同聲音引導你一步步接近目標，特別適合應對「明明在屋內但找不到」這類日常情況。
除了定位更遠，新款 AirTag 揚聲器音量亦提升 50%，官方形容你最遠可在過往 2 倍距離聽到提示聲。配合全新提示音設計，找東西時更易靠聽聲辨位加快定位。
Apple Watch 都支援精準尋找，航空行李更有保障
以往 AirTag「精準尋找」主要靠 iPhone，而新品進一步擴展支援到 Apple Watch。現在可以用手錶精確尋物，將體驗延伸到手腕上，找東西時不一定要拿著手機。
新款 AirTag 亦支援 iOS「分享物品位置」功能，重點是你可以「暫時」將遺失物品位置，以安全方式共享給航空公司等受信賴第三方，協助追尋延誤、丟失行李。蘋果表示已與逾 50 間航空公司直接合作，並以保密同安全方式接受「分享物品位置」連結。共享有時限機制，用户亦可隨時停止，而連結會於 7 日後自動失效，大可安心使用。
安全與隱私：避免不必要追蹤
蘋果強調 AirTag 是為追蹤物品而設，並非用來尋人或尋找寵物，並設有多項安全保障避免不必要追蹤，包括跨平台提示和經常變更的獨特藍牙識別碼等。同時「尋找」網絡連接會以點對點加密方式保護，只有物主可查看位置資料。
台灣發售與售價
全新 AirTag 即日起推出，台灣定價維持與上一代相同：1 件裝售價 NT$990，4 件裝售價 NT$3,399，官網可免費加入量身定做個人鐫刻。
