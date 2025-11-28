AirTag 行李找回功能再升級，蘋果攜達美航空導入新系統
蘋果近年積極擴大 AirTag 在旅遊情境中的實用性，而一項針對旅客的重要升級已悄悄上線。據國際旅遊媒體《Skift》報導，蘋果近期與達美航空（Delta Air Lines）合作開發新工具，讓 AirTag 的位置資訊能直接傳送到航空公司的行李系統，大幅縮短尋找遺失行李的時間。
AirTag 一直是旅客追蹤行李的熱門選擇，而蘋果去年推出的「分享物品位置」（Share Item Location）更讓旅客能暫時、私密地將 AirTag 的位置提供給航空公司協助找行李。今年起已有多家航司陸續支援，而最新升級使這項功能更強大。
《Skift》指出，蘋果新開發的 API 已於近期完成，並率先整合至達美航空的後端行李系統。最大差別在於，旅客一旦授權分享 AirTag 的位置後，行李位置資訊能直接進入航司系統，不再需要人工在不同平台之間比對，能大幅提升處理效率。
達美航空主管 Ramsey Hammad 表示，開發過程中蘋果團隊多次被帶往「全球最繁忙的機場後場」實地了解行李系統運作，以協助打造最貼近地面需求的工具。
值得注意的是，雖然此技術由蘋果與達美航空共同打造，但並非達美獨家使用，預期未來其他大型航空公司也會陸續採用。
功能本身的使用方式對旅客來說並沒有改變，用戶仍需自行決定是否要分享 AirTag 的位置。要啟用功能，旅客可打開「尋找」App，選擇 AirTag，滑到最下方點選「分享物品位置」，並將生成的連結提供給航空公司即可。
這項升級代表 AirTag 不再只是個人裝置，而開始與航空公司的正式系統串接，讓旅客在行李遺失時能獲得更快速、更可靠的協助。尤其在旅遊旺季行李量暴增的情況下，AirTag 的這項整合可能成為許多旅客的安心利器。
