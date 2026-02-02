AirTag 電量不足怎麼辦？教你 1 分鐘自己換電池：免工具、換完即自動連線

AirTag 主打「放下就用」，不用充電，靠可更換的鈕扣電池運作，而一般情況下電池可用約 1 年。​當電池開始見底，你的 iPhone 會發出通知提醒，你亦可以自行在「尋找」App 內確認是否已經出現「電量不足」提示，確定了再換，不用靠亂估。

更換步驟（免工具）

免工具更換 AirTag 電池

將 AirTag 拋光不鏽鋼面向上，放在手心固定。​

用手指向下按實電池蓋，同時逆時針方向旋轉，直到電池蓋停止轉動。

拎起電池蓋，取出舊電池。

換上新 CR2032 鋰離子 3V 鈕扣電池，正極「+」向上；裝好後會聽到提示聲，代表已通電。

放回電池蓋，對齊電池蓋 3 個扣位及 AirTag 機身 3 個插口，再順時針轉緊至無法再轉動，電池蓋要貼服不鬆。

換完不需要重新配對或設定，AirTag 會自動重新連接到你的 Apple ID。​

如何確認要換電？

最直接：AirTag 電量極低時，iPhone 會顯示通知。​

手動檢查：開啟「尋找」App →「物品」分頁→ 點入該 AirTag；如果電量低，AirTag 名稱下方會顯示「電量不足」。​

如果未見到「電量不足」提示，一般可以理解為電量仍可用一段時間。​

「電量不足」提示

無聲音如何排錯 + 安全重點

如果你裝入新電池後聽不到提示聲，先拎出電池再確認正極「＋」是否向上，亦可以先扣好背蓋再試一次。​

仍然無聲音的話，可以改用另一粒 CR2032；因為部分電池塗層較厚，可能出現接觸不穩，蘋果亦建議留意包裝有無寫明「Compatible with AirTag」。​

另外，蘋果提醒 AirTag、本體電池蓋和鈕扣電池對幼童有窒息風險，要放在遠離兒童位置。亦可考慮使用帶苦味劑塗層的 CR2032（例如 Duracell 金霸王 2032），但同時要留意部分帶塗層電池可能未必適用。

