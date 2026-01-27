AirTag 2 來了！尋找範圍提升1.5倍而音量提升2倍 還多了Apple Watch尋找功能

Apple 於今（1/26）日突然發表全新一代 AirTag，讓這款全球最受歡迎的「尋找神器」迎來重磅升級。新版不僅尋找範圍更廣，更解決了過去音量不足的痛點，讓「精確尋找」體驗前所未有地流暢，幫助使用者更輕鬆掌握重要物品動向。

核心硬體升級：找得更遠、聽得更清

新版 AirTag 搭載與 iPhone 17 同等級的第二代超寬頻晶片，「精確尋找」的有效距離比前代提升 50%。內部設計也同步優化，揚聲器音量大幅增加 50%，即便鑰匙掉在深層沙發縫隙或厚重包包裡，使用者也能在兩倍遠的距離聽見提示音。此外，現在透過 Apple Watch Ultra 2 或 Series 9 以後的錶款，也能直接啟動精確尋找，讓尋物體驗延伸至手腕。

隱私與安全性：防追蹤機制再進化

Apple 強調 AirTag 專為追蹤物品設計，嚴禁應用於追蹤人或寵物。新版具備端對端加密技術，位置資料不會儲存於裝置內。同時，Apple 與超過 50 家航空公司合作推出「分享物品位置」功能，據統計，此功能讓行李延誤減少 26%，真正遺失的發生率更降低 90%。

價格與上市資訊

新版 AirTag 延續原有的親民售價，單件 NT$990、四件裝 NT$3,390。外殼採用 85% 再生塑膠製成，落實環保承諾，即日起於官網供貨，並提供個人化鐫刻服務。

