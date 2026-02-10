AirTag 2 實測！這一代值得入手嗎？
你平常有在用 AirTag 嗎？你知道 AirTag 出第二代了嗎？無論你有還是沒有，都可以看看這篇文章，嘻嘻我本嘻把官方資料、實測心得和選購建議整合在一起，讓你判斷值不值得購買～
(圖片來源：Apple)
外觀延續熟悉感，配件沿用是最大優點
AirTag 2 外型幾乎與第一代相同，掛在鑰匙圈、包包或行李上依舊完全不突兀，而且一代的所有配件都能繼續使用，這點對老用戶來說非常加分，背面細節則改為全大寫字樣，並清楚標示 IP67、防水與「Find My」，即使低調，你還是可以分辨新舊的不同
(圖片來源：Apple)
聲音與連線速度升級，這是最有感的地方
經過實測後，我最有感的差異，就是 AirTag 2 的提示音真的比較大聲、也更有辨識度，不論是在包包裡、地下室或雜音偏多的環境，都更容易聽出方向，在精確尋找方面，升級後的 U2 超寬頻晶片，讓連線速度比第一代更快、更穩定，只要在可連線範圍內，方向箭頭幾乎一開就出現，不太需要等待～順帶一提，AirTag 2 需搭配較新的系統版本使用，例如 iOS 26 與 watchOS 26 以上，所有裝置皆需登入同一個 Apple ID，並開啟「尋找」功能～
(圖片來源：Apple)
距離有進步，但垂直追蹤仍有限制
官方標示精確尋找最遠可達約 60 公尺，不過實際在戶外公園測試，大約 30 公尺左右就開始出現連線不穩或中斷，拉近距離後才會重新連上，另一方面，實際測試 AirTag 2 依然無法有效判斷樓層位置，像是我想找機車到底停在地下一樓還是二樓，人站在地下ㄧ樓時，藍芽就完全連線到 AirTag 2，這點在二代上並沒有明顯突破，是我覺得特別可惜的地方
(圖片來源：Apple)
Apple Watch 首度支援精準尋找！抬起手就知道東西在哪！
AirTag 2 首次支援 Apple Watch 精準尋找功能，適用於 Apple Watch Series 9 與 Apple Watch Ultra 2，使用時可直接透過手錶的畫面指引、震動與音效找物品，不需要掏出手機，對於運動、外出或不常帶手機的人來說，實用性明顯提升～一抬手，便知有沒有，在這方面，嘻嘻給個讚
(圖片來源：Apple)
隱私與遺失模式升級，跨國旅行更安心
在安全性方面，AirTag 2 強化防追蹤機制，包含定期變更藍牙識別碼、跨平台警示提示，降低非授權追蹤風險，同時新增遺失模式位置分享功能，可以暫時將 AirTag 的位置分享給旅伴或第三方協助找物品，而且蘋果也已經跟超過 50 家航空公司合作，透過專屬連結，協助找回遺失行李，對常出國的人特別友善，尤其像我這種粗神經的人，不敢不放 AirTag 在行李欸～
你適合哪一代 AirTag？
如果你平常很在意定位反應速度、找東西時不想等、也希望在吵雜環境中能更快聽到提示音，加上本身有在使用 Apple Watch，甚至常出國、需要分享遺失物位置給旅伴或航空公司協助，那 AirTag 2 會比較適合你，它的升級重點在於找得更快、定位更清楚、更即時，反之，如果你的需求只是單純追蹤鑰匙、背包、家中小物，不追求精準尋找距離，也不會用到 Apple Watch 定位功能，那第一代 AirTag 其實已經非常夠用囉
升級不加價？AirTag 2 價格整理
根據官方在台灣的定價資訊，Apple AirTag 2 第二代（單顆）建議售價為 NT$990，也有 Apple AirTag 第二代 4 件裝套組可以選，價格是 NT$3,390，整體官方建議售價其實跟第一代剛推出時是一樣的，並沒有因為進化而拉高價位，不得不說，這入手門檻真的很友善～不過因為第一代已經推出多年，在某些通路已經可以看到折扣囉！所以如果你比較注重價格本身，而不是最新功能，舊款也是不錯的選擇哦～
小結
AirTag 2 並不是要全面取代第一代，而是讓使用者在體驗上更升級，它適合效率派的人，而不是單純想要一顆定位器的人，所以選哪一代並沒有對錯，像我自己沒有 AirTag，就會想直接買二代，如果你有一代的人，就不見得一定要升級啦～
