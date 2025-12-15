AIS警報未開⋯漁船拖網勾斷「台馬海纜」害斷訊 船長曾涉億元毒品走私

台馬第二光纖電纜遭「亭凡川2號」漁船勾壞。示意圖

三芝外海「台馬第二光纖海纜」遭勾斷案件，「亭凡川2號」漁船船主呂慶孝拖網作業時未開啟AIS（自動識別系統）警報，也未確認作業海域是否鄰近海纜，導致電信公司鋪設的海底電纜受損斷裂。士林地檢署偵查終結，日前依違反《電信管理法》過失毀壞海纜罪嫌對呂男提起公訴。

起訴書指出，呂男為總噸位64.31噸的單船拖網漁船所有人，船上設有兩台AIS終端機。今年2月16日中午，呂男在新北市三芝外海一帶進行底層魚類捕撈作業時，僅開啟備用AIS終端機，且警報系統處於關閉狀態，未能接收電信公司發送的海纜預警訊息。

檢方調查，海底電纜位置屬公開資訊，相關漁會也曾配合宣導海纜鋪設與維修位置，呂男在無任何緊急狀況下，仍未確認作業範圍，持續拖網航行，導致重達260公斤的網板勾到連接淡水機房的海底電纜，纜線因受力過度扭曲，於當天下午12時49分許心線斷裂，造成通訊中斷。

電信公司事後報案，海巡署調閱雷達及AIS航跡資料發現，案發時該海域僅有呂男漁船作業，船上AIS警報系統也被拍照確認關閉。呂男直到當晚返港，接獲海巡單位通知說明時，才得知海纜遭勾斷。

對此，呂男在警詢及偵訊中否認犯行，辯稱知道海底電纜存在，但不清楚具體位置，並稱AIS警報設定本來就是關閉狀態，否認曾勾斷海纜。不過檢方綜合航跡資料、海纜位置圖及維修報告，認定海纜為外力受損，且與呂男漁船航線高度吻合，認其涉案事證明確。

值得注意的是，呂男並非首次登上司法版面。1999年間，他曾涉入安非他命走私案，與另名漁船船長合謀走私重達50公斤毒品，黑市價值逾新台幣1億元。該走私集團自福建以小漁船運毒至澎湖，再透過改裝小貨車藏匿毒品，搭乘往返澎湖與高雄的台華輪走私入台

士檢表示，呂男此次行為已涉犯《電信管理法》第72條第4項之因過失毀壞與海纜登陸站連接纜線罪，依法可處6月以下有期徒刑、拘役或200萬元以下罰金，全案已移由士林地方法院審理。



