AIT三顧茅廬盧秀燕 廖偉翔：美方看破賴清德手腳

AIT處長谷立言6日再度與盧秀燕同框出席中部AI機器人產業發展交流座談會。（馮惠宜攝）

台美關係傳出指標性變動，美國在台協會（AIT）近期頻繁接觸台中市長盧秀燕，短短半個月內三度造訪台中，國民黨立委廖偉翔對此直言，賴清德總統最害怕的事情終究發生了，美方已意識到賴清德對國內民情掌握低落，正逐步調整對台互動策略，主動加強與在野黨地方首長的聯繫。

AIT處長谷立言及華盛頓總部執行理事藍鶯等重要官員，自1月下旬起密集現身台中。藍鶯於1月24日率先抵達，隨後谷立言於1月28日拜會中市府；今日谷立言更再度與盧秀燕同框出席中部AI機器人產業發展交流座談會。廖偉翔分析指出，前總統蔡英文留給賴清德最大的政治資產，莫過於良好的對美互動，這也曾讓國民黨在外交上難以突破，然而賴清德上任後主導的大罷免計畫，原本向外國使節宣稱能翻轉國會，最後卻以32比0慘敗收場，完全與其說法不符，導致美方看破手腳，轉向與具備實質民意基礎的在野黨領袖溝通。

廣告 廣告

廖偉翔痛批，賴清德因釋放錯誤訊息導致外國誤判情勢，對民情的掌握顯然不如蔡英文，美方只能自立自強補足與國、民兩黨的互動，賴形同親手輸掉對美關係紅利。除了政治角力，台中坐擁大肚山精密機械產業聚落，是發展AI機器人的關鍵，盧秀燕在政經雙重份量下，角色愈發關鍵。針對行政院編列4年100億科技預算，廖偉翔質疑中央忽視中部既有基礎，硬要在南部另起爐灶，呼籲賴清德不應捨近求遠，應加碼投資台中，利用在地本錢再造護國群山。

【看原文連結】