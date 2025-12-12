AIT下最後通牒！她揭：藍白擋預算恐遭制裁

▲美國比台灣人還急！AIT下最後通牒 她提醒：藍白擋預算恐遭制裁（圖／AIT臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院藍白陣營二度封殺國防特別預算，引發美國高度關注。反紫光成員許美華直指「美國真的比我們台灣人還要擔心藍白賣台！」，指出AIT處長谷立言接受專訪，公開支持台灣未來八年用1.25兆元打造防衛系統，表示願意與阻擋預算的立委說明溝通，其實已是美國對藍白陣營送出的最後通牒。

許美華揭露，美國為推動國防預算已準備許久，谷立言在罷免投票結束後的第一個工作日，就已開始邀約國民黨立委、民眾黨主席黃國昌等朝野人士遊說。她引述美國《2025國家安全戰略》報告，強調台灣被美國視為「不可退讓、放棄」的核心防線，原因在於台灣位處戰略要地。此外，美國最新民調顯示，高達77%美國人認為協防台灣很重要，且支持直接出兵保衛台灣的比例已升至60%。

台灣編列的1.25兆元國防特別預算，許美華分析，分八年計算並不算多，甚至比一次全民普發12360元所需的經費少了快一半。相較之下，美國政府不僅要求台灣增加軍費，自己也持續軍援，最新「國防授權法案」授權2026年軍援台灣最高10億美元。她質疑「我們這種8年1.25兆國防特別經費，算多嗎？藍白立委到底在擋幾點？」

AIT對台灣在野黨已經好話說盡、禮貌做足，但接下來的態度可能不會再這麼軟。許美華提醒，AIT發文宣布赴美簽證將審查社群媒體，就是美國人準備強硬的起手式，並嚴厲警告藍白立委如果再看不懂，「真的很想看有人被美國人鐵拳揍下去！」



