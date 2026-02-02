AIT二大咖接連拜訪…傳盧秀燕3月將赴美面試！本人、中市府回應了

政治中心／陳慈鈴報導

傳盧秀燕3月將赴美面試，本人回應了。（圖／資料照）

誰能代表國民黨角逐2028總統大選，對戰賴清德，向來是外界關注的焦點，其中呼聲最高的莫過於台中市長盧秀燕。去年，盧秀燕才訪問美國，「全力行銷台中」。如今，美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）、台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）接連拜訪後，傳出盧秀燕將於3月訪問美國，政壇戲稱此行是去面試。對此，盧秀燕本人以25字回應，台中市政府也進行說明。

谷立言於1月28日拜訪盧秀燕，討論關於經貿合作、產業發展、文化交流及城市治理等議題，至於從美國遠道而來的藍鶯，低調訪台，期間僅拜訪總統府跟台中市政府。根據《風傳媒》報導，藍鶯與谷立言拜訪盧秀燕的目的，實際是要討論她之後的訪美行程細節。時間點落在3月。此行也被政壇戲稱是為了選總統鋪路，率先前往美國面試。

盧秀燕被問及此事僅回應，「上班時間不談政治，在小朋友面前也不談政治，謝謝大家。」至於台中市政府怎麼說？根據《聯合報》報導，台中市政府表示，城市外交是推動市政很重要的一環，市府團隊每年都會依照市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容。出訪行程還在評估中，有確切的消息會正式對外公布。

