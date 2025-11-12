AIT低調拜會鄭麗文 谷立言邀「未來適當時機訪問華府」

美國在台協會AIT處長谷立言（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。（圖／國民黨提供）

美國在台協會AIT處長谷立言12日下午赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文。谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行；並於會中邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。

鄭麗文於中央黨部接見美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）一行，雙方就臺美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽。

鄭表示，臺美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調，唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

谷立言重申，美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理皆以和平、無脅迫的方式進行。鄭主席對此充分認同，雙方一致認為，兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵；任何對現狀的改變，皆應尊重兩岸人民的意願。

雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話均表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。

谷立言並於會中邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府，雙方對後續交流均深表期待。

