AIT來訪為「3月美國面試」？盧秀燕反應曝光

▲盧秀燕今天上午視察「台中有鈣讚」計畫，和小朋友一起喝鮮奶。（圖／讀者提供，2026.02.02）

[NOWnews今日新聞] AIT華盛頓總部執行理事藍鶯、處長谷立言上周接連拜訪台中市長盧秀燕，傳聞與盧秀燕農曆年後即將出訪美國有關。《風傳媒》今報導盧秀燕今年3月將赴華府「美國面試」，選總統前先切割鄭麗文領軍的國民黨親中路線。盧秀燕上午出席活動時未回應此事，僅表示上班時間不談政治。

盧秀燕前年7月首度以台中市長身分參訪美國，外界多聚焦她因凱米颱風之故當空中飛人，11天內台美2度進出，未多論及當時「下屆選黨主席、選總統」呼聲已經很高的她，原定拜訪哪些對象。依照台中市政府事前公布的行程，可知主要拜會友好城市、地方政府，拜訪台商等，和一般首長公務出訪行程相差不大，並未觸及所謂美方核心。因此外界格外關注，盧秀燕接下來的訪美行程，是否已經提升到「面試層級」。

▲盧秀燕一年半前訪美的公開行程，和台灣一般地方首長差不多。（資料畫面）

上周五台中市政府主動釋出美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、處長谷立言一周內二度拜訪盧秀燕的消息，即有地方政壇人士打趣問「準備到美國面試了嗎」？盧秀燕上周六受訪時表示，台中與美國有非常深厚的情誼，往來非常密切，兩次會談都很順利，並對軍購案主動表態「適當增加國防支出是必要的」，還說「交換的議題非常廣泛」，即被解讀對美釋出善意，更加坐實即將訪美的猜測。今（2）日她視察「台中有鈣讚」計畫，媒體欲追問此事，盧秀燕只強調今天活動主角是小朋友，因此「上班不談政治」。

