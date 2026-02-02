AIT來訪談盧秀燕3月「美國面試」？當事人反應曝光

傳盧秀燕三月訪美。資料照 台中市政府提供



美國在臺協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、台北辦事處處長谷立言上周接連拜訪台中市長盧秀燕，傳聞與盧秀燕農曆年後即將出訪美國有關。有媒體報導盧秀燕3月啟動訪美，對此，盧秀燕今（2日）回應，上班時間不談政治。中市府稱，城市外交是推動市政重要一環，出訪行程評估中。

《風傳媒》報導，不論是藍鶯或是谷立言，拜訪盧秀燕的目的，其實是為了盧秀燕將在3月再次啟動訪美行程，雙方針對細節進行討論。報導並稱，盧秀燕想要選總統一定要搞定的兩大對外關係，一個就是兩岸、另一個就是美中關係。特別是對美國，藍綠一定都會在選前去訪問，政壇多戲稱去美國面試。

另據《聯合報》報導，近盧秀燕人士分析，近期傳出國民黨主席鄭麗文將在年初訪陸，藍營確實有聲音希望能「先訪美再訪陸」；盧秀燕規劃訪美可以適度補強黨中央路線，也可處理眼前軍購問題。

台中市政府表示，城市外交是推動市政很重要的一環，市府團隊每年皆依市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容，後續出訪行程尚在評估中，若有消息會正式對外公布。

