AIT傳被放「可疑物」? 警不敢大意檢查竟是「眼鏡」

社會中心／黃國誠 洪國凱 台北報導

位於台北市內湖的美國在台協會AIT，驚傳有爆裂物，還好只是虛驚一場！上午八點多，有人在AIT簽證櫃台旁，發現一個可疑的手提袋，警方獲報後，按照處理可疑爆裂物的程序處理，甚至出動防爆小組，最後證實，只是一名女子辦完簽證，忘記把手提袋拿走，袋裡只是一副眼鏡！

一大早美國在台協會門口，民眾大排長龍，多半是為了辦理簽證而來，卻突然傳出突發狀況，工作人員臨時宣布，今天簽證面談暫停辦理，讓不少遠道而來的民眾，意外不已！排隊民眾表示「排了差不多至少有，六、七十公尺吧好長，都是全部都不能進去，他們是說網路不通，他們是講網路的問題。」目擊民眾表示「我們以為是演習全（部）全裝，（警方）他們是全裝全副武裝。」

美在台協會被放「可疑紙袋」 警方出動防爆小組竟是烏龍一場

美國在台協會簽證櫃台旁 疑似出現可疑手提袋（圖／民視新聞）

一度有民眾目擊，防爆小組來到現場，還誤以為是在演習，就在發布停辦簽證後，美國在台協會門口，空空如也，少數不知情的民眾，來到現場，想要處理簽證問題，無奈卻被擋在門外。辦事民眾表示「我覺得這種事在台灣，滿讓人驚訝的，而且很敏感你是在AIT裡面，講白一點它就相當於美國領土。」根據了解，美國在台協會簽證櫃台旁，一早被人發現，地上出現一只可疑手提袋，無人認領也沒人敢動，警方獲報後，立刻以爆裂物程序處理，出動防爆小組到場勘驗，最後確認只是一位來辦簽證的女子，忘了把裝著一副眼鏡的手提袋拿走，虛驚一場。民視記者黃國誠表示「AIT美國在協會大約在早上八點多，驚傳疑似有可疑物品，警方獲報之後不敢大意，保六總隊也加派警力，最後證實是烏龍一場。」

防爆小組到場勘查確認 手提袋裡是一副眼鏡並非爆裂物（圖／民視新聞）

事後美國在台協會也發聲明，表示警政署從AIT辦公室，取走一個可疑包裹，經現場初步檢查，確認包裹並無危險，感謝警政署密切配合和迅速處理，原本18日所有簽證面談，都將改期到19日同一時間，即便是烏龍一場，可疑物品出現在敏感的AIT，警方絲毫不敢大意。

