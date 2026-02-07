AIT兩週「三顧茅廬」 盧秀燕：台美關係從來都不是小事

台中市長盧秀燕今受訪時表示，AIT短時間內頻繁造訪，代表其對台中特別的友善與重視。（馮惠宜攝）

美國在台協會（AIT）近期頻繁造訪台中，短短半個月內，AIT處長谷立言、華盛頓總部執行理事藍鶯等人先後三度與市長盧秀燕同台互動。面對外界以「三顧茅廬」形容，台中市長盧秀燕今受訪時表示，AIT短時間內頻繁造訪，代表其對台中特別的友善與重視，且面對有人質疑谷立言「只比科長大一點」的說法，她嚴正回應，台美關係從來都不是小事。

針對近日國民黨副主席蕭旭岑批評AIT處長谷立言在美國國務院體系「只比科長大一點」的說法，盧秀燕也回應，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安、兩岸的和平，以及整個區域的繁榮與穩定，因此要更加重視，且不斷曾取國際支持。

