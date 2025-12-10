即時中心／林韋慈報導

美國在臺協會（AIT）今（10）日宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。由於台美交流頻繁，新措施掀起了相當多的討論。

AIT表示，自 12 月 15 日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。



科技專家許美華也隨即發文，表示整天疑美論、反美親中、反日親俄、崇拜極權仔、整天幫紅色資訊戰散布謠言的台灣人，以後可能會被美國拒絕入境。「AIT今天宣佈這件事，懂的人就懂」。

美國政府此舉，對「反美是工作，在美是生活」的反美人士，以及在社群中發布恐怖言論卻依然想赴美的人而言，無疑是一項突襲檢查。受影響的簽證類別範圍相當廣，其中H-1B是最主要的專業技術工作簽證，而H-4則是持有者的配偶與21歲以下未婚子女能合法在美居住。至於學生族群，F簽證針對在美攻讀大學、研究所或語言課程的人士，M簽證則屬於職業學生簽證，適用於就讀非學術或技職機構者；此外，進行教育、藝術、科學等交流活動的人則會持有J簽證。

原文出處：快新聞／AIT公布最新美簽規定！社群軟體需設公開 下週一生效

