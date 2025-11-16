AIT公布谷立言與鄭麗文會談重點！重申將維護區域和平堅定承諾

美國在台協會（AIT）處長谷立言12日前往國民黨中央黨部，拜會黨主席鄭麗文，並且邀請鄭麗文於未來適當時機訪問華府。AIT今日更對外發布谷立言與鄭麗文近日會面的合照以及雙方談話內容，美國重申將維護區域和平的堅定承諾。

AIT16日在臉書分享谷立言和鄭麗文的合照。（圖取自AIT臉書）

AIT今天（16日）在臉書分享谷立言和鄭麗文的合照，並發文表示谷立言近日與鄭麗文會面，討論台海和平穩定相關議題。會中，谷立言重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩岸分歧。

廣告 廣告

圖取自鄭麗文臉書。

AIT強調，雙方均指出對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調應避免任何單方面改變現狀的行為。

延伸閱讀

女青鳥昔氣炸被說綠側翼！今被抓包主持民進黨節目 網酸：恭喜求職成功

影/醫學革命！心臟3D列印、微奈米機器人亮相深圳高交會

東北風發威！17縣市強風特報恐達8級 出門小心