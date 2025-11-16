AIT公布谷立言與鄭麗文會談重點 重申美國維護區域和平承諾

AIT提到，雙方主要是在討論台海和平議題，美國會堅守維護區域和平的堅定承諾，也認為對話是相關挑戰的關鍵，現在任何一方皆應避免單方面試圖改變現狀的行為。(圖／摘自美國在台協會AIT)

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前與國民黨新任主席會面，並於16日對外發布谷立言與鄭麗文近日會面的合照。AIT提到，雙方主要是在討論台海和平議題，美國會堅守維護區域和平的堅定承諾，也認為對話是相關挑戰的關鍵，現在任何一方皆應避免單方面試圖改變現狀的行為。

AIT表示，谷立言近日已與鄭麗文會面，討論台海和平穩定相關議題。谷立言在會中重申美國對維護區域和平的堅定承諾，並強調應以和平、無脅迫的方式處理兩案分歧。

AIT還提到，雙方在會談中均指出，對話是面對相關挑戰的關鍵，並強調現在應避免任何單方面改變現狀的行為。

