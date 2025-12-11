AIT再出招！挺台審查1.25兆國防特別條例 谷立言：期待回答立委問題

谷立言願向立委回答軍購議題。 圖：翻攝自AIT臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前拋出1.25兆元國防特別預算，行政院提出特別條例，但二度遭藍白黨團在立法院程序委員會封殺。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）10日表示，他有信心，最終台灣各政黨都會為提高國防支出而團結一致，AIT與立委對話時，也聽到支持強化台灣自我防衛的訊息。他甚至說，「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題。」

谷立言接受《三立電視》網路節目《一件軍外套》專訪表示，對美國來說，兩岸緊張與問題的解方，應該由兩岸雙方透過對話，尋求雙方人民都能接受的方案，而對話的前提，就是台灣要有可信的防衛能力。他認為，一個脆弱的台灣，不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與更多威脅。

谷立言並指，提出國防特別預算是透過嚇阻來提升和平的重要一步，在民主體制中，所有預算都必須經過完整立法程序。他非常有信心，最終台灣各政黨都會為提高國防支出而團結一致，去年三位總統候選人都支持增加國防支出，AIT與美國國會議員在與台灣立委對話時，也聽到一致訊息，也就是支持強化台灣自我防衛能力。

谷立言更說，他相當樂觀，認為這個過程會相對順利，「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題」。他認為，對台灣民眾來說，要了解一件事很重要，就是針對「提高台灣國防支出」所提出的一些批評，很可能不會得到國際社會的支持或理解。

此外，美國參議員、參院台灣連線共同主席Elissa Slotkin、Thom Tillis也發表聯合聲明，內容指出，強烈支持台灣歷史性的400億美元國防特別預算。該筆預算是對台灣自我防衛的重要投資，也是台北面臨來自中國日益增長的威脅之際，致力於威懾、增強韌性和分擔責任的明確體現。此外，也為與台灣合作推進美國國防技術提供契機。

聲明表示，在立法院審議這項特別預算之際，美國將繼續與台灣站在一起，視台灣為值得信賴的伙伴、充滿活力的民主政體以及區域安全的重要貢獻者。聲明並鼓勵台灣所有政黨以即時、團結且具有前瞻性的方式推動這項台灣持續對自身安全的投資，對於確保台灣海峽的穩定至關重要。

