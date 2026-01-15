AIT再發文 表態支持台灣強化資安防護能力

美國在台協會台北辦事處大樓。（圖／資料照片，圖源：翻攝自美國在台協會 AIT Facebook）





美國在台協會（AIT）今（15）日在其Facebook上貼文，引述AIT代理處長梁凱雯，於14日在台日商界對話：強化經濟韌性的發言指出，美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。

以下為AIT該則貼文的全文內容：

「隨著數位威脅持續增加與演變，保護關鍵基礎設施與資料比以往任何時候都更加重要，包括醫療、能源、製造與金融業等過去不被視為國防相關的領域。美國透過技術合作、能力建設以及公私部門夥伴關係，支持台灣強化資安防護能力。」--- AIT 代理處長梁凱雯，台日商界對話：強化經濟韌性，2026年1月14日。

“As digital threats continue to evolve and increase, safeguarding critical infrastructure and data is more important than ever, including in traditionally non-defense related sectors such as healthcare, energy, manufacturing, and banking. The United States supports Taiwan’s efforts to enhance cybersecurity through technical cooperation, capacity building, and public-private partnerships." —— AIT Acting Director Karin Lang, The Center for International Private Enterprise roundtable, January 14, 2026

（圖／翻攝自美國在台協會 AIT Facebook）

由於昨（14）日AIT也罕見更新在去（2025）11月26日發出的支持台灣編列1.25兆國防特別預算相關貼文，重申AIT對賴清德總統宣布的1.25兆元國防特別預算表示歡迎。因此外界已有觀點認為AIT近日在FB上發文的內容，是對台灣民眾黨黨主席黃國昌率團快閃訪美返台後，於昨（14）日召開記者會的內容作出回應。

（圖／翻攝自美國在台協會 AIT Facebook）

