AIT出手了？谷立言願向立院說明軍購 綠黨團：示警藍白不要說一套做一套

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言10日晚間受訪時說了重話「當立院預算進行細部審查時，他很願意回答立委們的各種問題」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（11）日認為，這是對藍白喊話示警，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。

谷立言受訪直言：「當立院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待台灣立委們的各項問題。我認為對台灣民眾來說，要了解一件事很重要，就是針對提高台灣國防支出所提出的一些批評，很可能不會得到國際社會的支持或理解。」

民進黨立院黨團今日由幹事長鍾佳濱針對時事輿情，接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，民主國家各政黨可以對於國家政策有不同的看法，但是對國家共同的外來侵略、武力威脅時，都應團結一致。AIT處長谷立言提到說，美國對於各民主同盟的國家，都願意盡最大的努力，提供必要防衛自身的武器，當然台灣的軍購也是美國非常重視的。

他接著說，過去國民黨多次曾經跟AIT的官員見面，也表達了同樣的肯定態度，因此，谷立言對台灣各民主政黨提出，希望並呼籲團結一致，也很樂於跟台灣國會的各政黨進行溝通。

回過頭來，鍾佳濱認為，國民黨應該要說到做到，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套，其實「與其看你說什麼，大家都等著看你做什麼」。他強調，我們希望保衛國家安全、護衛中華民國在台灣的2300萬人民，是我們立法院不分朝野黨派共同的職責，請藍白說到要做到。

