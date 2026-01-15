AIT前處長司徒文：強化國防是「Good Idea」 才能守護台灣價值
〔記者陳昀／台北報導〕藍白前天第8度封殺行政院提出1.25兆元的「國防預算特別條例」，民眾黨主席黃國昌昨表示，待國防部下週在秘密會議報告特別預算後，黨團將自提版本。美國在台協會(AIT)前處長司徒文今受訪表示，他支持強化國防的理念，無論是在美國還是台灣，這是個好主意，才能守護台灣人民所珍視的價值觀。
司徒文今出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會所舉辦的「施明德先生專檔(Shih Ming Te Collection)」成立茶會暨合作簽署儀式。
司徒文會前受訪表示，參加這個活動對他來說很重要，他曾擔任AIT處長，他認同台灣人民的價值觀，也認同施明德在台灣努力奮鬥所成就的價值，台灣是個民主、自由、獨立以及尊重人權的國家。他從事外交工作曾待過世界上許多國家，看過那些不尊重這些價值的國家是什麼樣子，住在台灣的人都非常幸運，因此他想表達感謝。
被問到支持台灣提出1.25兆國防特別預算嗎？司徒文說，這是台灣自己要做的決定，但總體而言，他支持強化國防的想法，無論是在美國還是台灣，「It's a good idea！」(這是一個好主意)，這樣才能守護台灣人民珍視的價值觀，但這只是他的個人意見。
更多自由時報報導
自由說新聞》智庫學者「神預測」黃國昌成美評價最糟！她爆民眾黨又騙
民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點
黃國昌稱自提國防特別條例 黃智賢嗆不要臉：你是文盲還是法盲？
黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！
其他人也在看
挺1.25兆國防特別條例？黃國昌喊「反對決心更強烈」：民眾黨將自提版本
藍白昨日在立法院程序委員會上，第7度封殺行政院所提的1.25兆國防特別條例。甫自美返台的民眾黨主席黃國昌，今（14日）上午9時30分召開記者會，說明訪美結果。會中他痛批，行政院提出的版本僅用7個條文，就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！民眾黨將自行提出版本」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 120
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 145
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 66
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 116
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 130
陳亭妃若出局誰得利？他揭謝龍介知道票在哪
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果將於今（15）日稍後出爐，民進黨立委陳亭妃、林俊憲誰會出線備受關注。對此，前立委郭正亮認為，如果陳亭妃輸掉初選，她的鐵票支持者可能不會去投票，而陳亭妃和...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 52
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 49
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 2 小時前 ・ 23
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 47
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
伊朗官媒出招！首都萬人遊行挺政府畫面曝光 國會議長嗆聲：美國介入將得到「難忘的教訓」
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導伊朗示威情勢逐漸升級，據傳已演變為大規模鎮壓情形，並導致多人傷亡。然而有別於西方媒體論述的全國反抗政府情形，伊朗國...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 10
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 24
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 7
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4